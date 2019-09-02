Ünlülerin ansızın yakalanmış 10 kahkahalık fotoğrafı!

Ansızın çekilmiş fotoğraflarınız elbet sizinde vardır ve o fotoğraflarınıza baktığınızda kendinizi tanımakta zorlanır hem korkar hem de kahkaha krizine girersiniz. Bir de o fotğraftakilerin yakından tanıdığınız ve her zaman mükemmel gördüğünüz ünlüler olduğunu düşünün. Ortaya çıkan pozlar daha ilginç ve komik bir hal alabilir. İşte ünlülerin ansızın çekilmiş o fotoğrafları...

1. Pınar Altuğ

2. Fatih Ürek

3. Aleyna Tilki

4. Ben Fero

5. Cüneyt Özdemir

6. İrem Derici

7. Norm Ender

8. Mahmut Tuncer

9. Duygu Özaslan

10. Barış Özcan



