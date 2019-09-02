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Ünlülerin ansızın yakalanmış 10 kahkahalık fotoğrafı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 02.09.2019 10:58 | Son Güncelleme

Her zaman ekranlarda mükemmellikleri ve ışıltılarıyla göz kamaştıran ünlülerin onlardan habersiz ansızın çekilmiş bu fotoğrafları sizleri gülme krizine sokacak. İşte o anlar...

Ünlülerin ansızın yakalanmış 10 kahkahalık fotoğrafı!

Ansızın çekilmiş fotoğraflarınız elbet sizinde vardır ve o fotoğraflarınıza baktığınızda kendinizi tanımakta zorlanır hem korkar hem de kahkaha krizine girersiniz. Bir de o fotğraftakilerin yakından tanıdığınız ve her zaman mükemmel gördüğünüz ünlüler olduğunu düşünün. Ortaya çıkan pozlar daha ilginç ve komik bir hal alabilir. İşte ünlülerin ansızın çekilmiş o fotoğrafları...

1. Pınar Altuğ

de

2. Fatih Ürek

fatihürek

3. Aleyna Tilki

aleyna

4. Ben Fero

ben fero

5. Cüneyt Özdemir

cüneyt-özdemir

6. İrem Derici

iremderici

7. Norm Ender

norm ender

8. Mahmut Tuncer

df

9. Duygu Özaslan

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10. Barış Özcan

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