Ünlülerin ateşli 'kürdan' pozu Instagram’ı sallıyor

Yeni Instagram akımında, Zara McDermott, Chloe Ferry gibi ünlüler ateşli “kürdan” pozlarıyla fırtınalar estiriyor.
Chloe Ferry gibi yıldızlar yeni “kürdan” pozuyla görünüyor.
İster kocaman gülümseyin, isterseniz ciddiyetle kameraya bakın; bu poz kesinlikle görenlerin kalp atışını hızlandıracak.
Zara McDermott, kocaman gülümseyişini, kürdan pozuyla tamamladı.
Hiçbir yeni Instagram akımını kaçırmayan Kylie Jenner da kürdan pozu verdi.
Jesy Nelson kürdan pozunu, her zamanki seksi bakışıyla tamamladı.
Olivia Attwood, bu pozun birden fazla versiyonunu sosyal medyasında paylaşıyor.
Love Island güzeli Molly-Mae denizkızı stiliyle yeni trende ayak uydurdu.
Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, beyaz gömleği ve dolgun dudaklarıyla kürdan pozu veren ünlülerden oldu. Kylie’nin büyük kız kardeşi Khloe de kürdan pozunun hayranı olan ünlüler arasında girdi.
Khloe Kardashian, cazibesiyle yeni Instagram trendine ayak uydurdu.
İnci beyazı dişleriyle Jesy Nelson da öyle.
Olivia Attood, kürdan pozunu şehir manzaralı arka planıyla birleştirdi.
Ferne McCann küvetteki kürdan pozunda baştan çıkarıcı bakışlarıyla büyülüyor.
Oliva Attwood, Ellie Brown ve Ferne McCann gibi ünlüler kürdan pozuna kendi yorumlarını katarak sosyal medyada paylaştılar.
Bazı ünlüler daha çarpıcı fotoğraflar için şehir manzarasını arkasına aldı ya da küvete girdi. Bazılar ise yalnızca kusursuz yüz hatlarını öne çıkarmayı tercih etti.
Ellie Brown, kıyafetiyle uyumlu parlak mavi makyajını ateşli bakışlarıyla birleştirdi.
En favori Kardashian olan Khloe, pozun popülaritesini ikiye katladı.
Kendall Rae Knight ise bikinili fotoğrafında güneş ışığından en iyi şekilde yararlandı.
Megan Barton Hanson da kürdan pozu verenlerden.
Amber Davies, makyajsız bir selfie ile bu akıma katıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum