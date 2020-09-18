Ünlülerin ateşli 'kürdan' pozu Instagram’ı sallıyor

İnci beyazı dişleriyle Jesy Nelson da öyle.

Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, beyaz gömleği ve dolgun dudaklarıyla kürdan pozu veren ünlülerden oldu. Kylie’nin büyük kız kardeşi Khloe de kürdan pozunun hayranı olan ünlüler arasında girdi.

Hiçbir yeni Instagram akımını kaçırmayan Kylie Jenner da kürdan pozu verdi.

Ferne McCann küvetteki kürdan pozunda baştan çıkarıcı bakışlarıyla büyülüyor.



Oliva Attwood, Ellie Brown ve Ferne McCann gibi ünlüler kürdan pozuna kendi yorumlarını katarak sosyal medyada paylaştılar.

Bazı ünlüler daha çarpıcı fotoğraflar için şehir manzarasını arkasına aldı ya da küvete girdi. Bazılar ise yalnızca kusursuz yüz hatlarını öne çıkarmayı tercih etti.

Ellie Brown, kıyafetiyle uyumlu parlak mavi makyajını ateşli bakışlarıyla birleştirdi.



En favori Kardashian olan Khloe, pozun popülaritesini ikiye katladı.



Kendall Rae Knight ise bikinili fotoğrafında güneş ışığından en iyi şekilde yararlandı.



Megan Barton Hanson da kürdan pozu verenlerden.



Amber Davies, makyajsız bir selfie ile bu akıma katıldı.





