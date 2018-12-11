Ünlülerin hocası Memişoğlu'nun 'Cin' diye yayınladığı videodaki canlı öyle bir şey çıktı ki!

'Bioenerji - Metafizik Uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu, sosyal medya hesabından 'cin' olduğunu iddia ettiği bir görüntü paylaştı. Memişoğlu paylaştığı videoda, ''Tarafımıza bir takipçimiz tarafından ulaşan bu görüntü dün çekildi. Nedir bu diye soranlar için bir sıfat unsuru kullanarak alan içerisinde gezinen cin olduğunu tespit ettik'' ifadelerini kullanmıştı.

Ünlülerin hocası olarak bilinen ve ‘Azazil: Düğüm' ve ‘Azazil 2: Büyü' filmlerinin mimarı Salih Memişoğlu sık sık televizyonlara çıkarak metafizik konularıyla ilgili hikâyeler paylaşıyor. Salih Memişoğlu'nun paylaşımının ardından bir çok sosyal medya kullanıcısı görüntülere tepki gösterdi. Memişoğlu yeni bir açıklama yaparak "Araştırmalarımız sonucunda, videodaki varlığın sizlerin de tahmin ettiği gibi maymun olduğunu tespit ettik" dedi.



