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Ünlülerin İdlib paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 12:08 | Son Güncelleme

İdlib'den acı haberler geldi... Dün'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33, topçu saldırısında ise 1 olmak üzere toplam 34 askerimiz şehit oldu.

Acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
idlib, şehit, ünlüler,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bakalım eğlence mekanlarının kaç tanesi bu acıya ortak olup bu gece kapalı olacak...bakalım kaç tane görgüsüz bu gece eğlencelere akacak..
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