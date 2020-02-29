Ünlülerin İdlib paylaşımı

Ac\u0131 haberler t\u00fcm T\u00fcrkiye'yi yasa bo\u011fdu. \u00dcnl\u00fc isimler de sosyal medya hesaplar\u0131ndan yapt\u0131klar\u0131 payla\u015f\u0131mlarla \u00fcz\u00fcnt\u00fclerini dile getirdi. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130lk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisiMehmet\u00e7ik i\u00e7in duyguland\u0131ran \u015fark\u0131\u015eimdi T\u00fcrkiye'nin en g\u00fczel k\u0131zlar\u0131 aras\u0131nda! Estetik harikas\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131
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