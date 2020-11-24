Ünlülerin magazin gündemine damga vuran aldatma kareleri!

Sanat dünyasının ışıltıları arasında özenilecek hayatlar yaşayan ünlü isimlerin magazin gündemine damga vuran aldatılma hikayelerini sizler için derledik. Üstelik ünlü eşlerini aldatan bu isimler kameralara da yakalandı. İşte ünlü isimlerin kalplerini kıran bu kareler...
Avşar kızı olarak bilinen başarılı sanatçı Hülya Avşar, 1997 yılında hayatını iş insanı Kaya Çilingiroğlu ile birleştirmişti. İkilinin 1998 yılında Zehra adını verdikleri kızları doğmuştu. Evlilikleri boyunca pek çok sefer Kaya Çilingiroğlu’nun çapkınlık yaptığına ilişkin haberler ortaya çıkmıştı. Eşi Kaya Çilingiroğlu’nun çapkınlıklarına dair herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmeyen Hülya Avşar’ın Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu’nun birlikte çekildiği görüntülerin magazin gündemine gelmesi canına tak ettirmişti.
Avşar kızı, Kaya Çilingiroğlu’yla boşanma kararı almıştı. Boşanmanın ardından Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile hayatını birleştirdi ve çiftin bu evliliklerinden Kaya ismini verdikleri bir oğulları doğdu. ‘Yuva yıkanın yuvası olmaz’ sözünün ispatı olan bu evlilik boşanma ile sonuçlanmıştı. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu medeni bir şekilde arkadaşlıklarını sürdürerek tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi.
Bir döneme damga vuran ünlü model Nefise Karatay, 15 Temmuz 2012 tarihinde iş insanı Yusuf Day ile dünya evine girmişti. Nefise Karatay’ın yeni doğum yaptığı sırada eşi Yusuf Day Bodrum tatiline gitmişti.
Yusuf Day’ın Bodrum tatiline cicişler adıyla bilinen Esra-Ceyda kardeşlerin katılması ise olayın gergini değiştirmişti. Üstelik Yusuf Day ve Esra Ersoy’un görüntüleri objektiflere yansımıştı. Herkes çiftin boşanmasını beklerken Nefise Karatay, eşinin arkasında durarak Esra-Ceyda kardeşlerin Yusuf Day’a tuzak kurduğunu iddia etmişti.
Bir döneme damga vuran Aliye dizisinin yönetmeni Kudret Sabancı o yıllarda oyuncu Esra Akkaya ile evliydi. Aliye dizisinin yönetmeni Kudret Sabancı ve başrol oyuncu Sanem Çelik öpüşürken magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalanmıştı. Bir çay bahçesinin otoparkında duran aracın içindeki Sanem Çelik ve Kudret Sabancı görüntü vermemek için adeta magazincilerle köşe kapmaca oynamıştı.
İkilinin bu çabası ne yazık ki sonuç vermemişti ve ihanetin belgesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü yönetmenin karısının hamile olduğu için görüntülerin yayınlanmamasını rica ettiği söylenmişti. Tüm bunların ardından Esra Akkaya jet hızıyla eşi Kudret Sabancı’ya boşanma davası açmıştı.
Ünlü futbolcu Caner Erkin’le evli olduğu sırada Asena Atalay, bir AVM’nin bebek odasından şarkıcı Berkay’la çıkarken görüntülenmişti. Sağır sultanın bile duyduğu bebek odası olayından sonra Berkay ve Asena Atalay sadece arkadaş olduklarını söylemişti. Caner Erkin eşinin açıklamasına inanarak evliliğine devam etmeyi seçmişti.
Caner Erkin-Asena Atalay evliliği ise, Asena ve Berkay’ın Londra tatilinde el ele görüntülenmesinden sonra bitmişti. Şarkıcı Berkay klibinde beraber aldığı Özlem Ada Şahin’le evlenirken, Caner Erkin hayatını oyuncu Şükran Ovalı ile birleştirmişti.
Sırada son günlerin en taze aldatılma hikayesinin kahramanları Duman’ın solisti Kaan Tangöze ve ünlü manken Seçkin Piriler var. Oldukça sansasyonel bir ihanet hikayesine hazır mısınız? Bu aldatılma hikayesini diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise tarafların konu hakkında açıklama yapmaktan çekinmemesi. Kaan Tangöze kendisi gibi müzisyen olan Kıvılcım Ural’la öpüşürken görüntülenince Seçkin Piriler küplere binmişti.
Seçkin Piriler’in “Üçüncü çocuğu istiyordu, yatakta her şey çok iyiydi” açıklaması ise magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Seçkin Piriler’in açıklamalarına sessiz kalmayan Kıvılcım Ural ise aşklarını savunmuştu. Tamamen iki kadın bir adam hikayesi... Bu herkesin içinde merak uyandıran şhanet gündeminden sonra Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural evlendi. Çiftin Kristal İlayda adını verdikleri çocukları doğdu.
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