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Ünlülerin magazin gündemine damga vuran aldatma kareleri!

Seray Üstün Seray Üstün
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Çağımızın belki de en büyük hastalığı ikili ilişkilerin uzun süreli devam etmemesi... Herkes romantik-komedi filmlerinden çıkmışcasına bir aşk hikayesi yaşamak istiyor ama nerede o cesaret? Kimileri beyaz atlı prensini bekler kimileri ise hayallerinin kadınını bulmak için gün sayıyor. Yapbozun bütün parçalarının birbirini tamamladığı bir aşkın içerisindeyken birçok kişi ihanete uğranmıştır. Aldatma hikayelerinin ünlü isimlerin başına gelmediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz...

Ünlülerin magazin gündemine damga vuran aldatma kareleri!

Sanat dünyasının ışıltıları arasında özenilecek hayatlar yaşayan ünlü isimlerin magazin gündemine damga vuran aldatılma hikayelerini sizler için derledik. Üstelik ünlü eşlerini aldatan bu isimler kameralara da yakalandı. İşte ünlü isimlerin kalplerini kıran bu kareler...

HÜLYA AVŞAR-KAYA ÇİLİNGİROĞLU

HÜLYA AVŞAR-KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Avşar kızı olarak bilinen başarılı sanatçı Hülya Avşar, 1997 yılında hayatını iş insanı Kaya Çilingiroğlu ile birleştirmişti. İkilinin 1998 yılında Zehra adını verdikleri kızları doğmuştu. Evlilikleri boyunca pek çok sefer Kaya Çilingiroğlu’nun çapkınlık yaptığına ilişkin haberler ortaya çıkmıştı. Eşi Kaya Çilingiroğlu’nun çapkınlıklarına dair herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmeyen Hülya Avşar’ın Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu’nun birlikte çekildiği görüntülerin magazin gündemine gelmesi canına tak ettirmişti.

HÜLYA avşar

Avşar kızı, Kaya Çilingiroğlu’yla boşanma kararı almıştı. Boşanmanın ardından Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile hayatını birleştirdi ve çiftin bu evliliklerinden Kaya ismini verdikleri bir oğulları doğdu. ‘Yuva yıkanın yuvası olmaz’ sözünün ispatı olan bu evlilik boşanma ile sonuçlanmıştı. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu medeni bir şekilde arkadaşlıklarını sürdürerek tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi.

NEFİSE KARATAY-YUSUF DAY

nefise karatay- yusuf day

Bir döneme damga vuran ünlü model Nefise Karatay, 15 Temmuz 2012 tarihinde iş insanı Yusuf Day ile dünya evine girmişti. Nefise Karatay’ın yeni doğum yaptığı sırada eşi Yusuf Day Bodrum tatiline gitmişti.

NEFİSE KARATAY2

Yusuf Day’ın Bodrum tatiline cicişler adıyla bilinen Esra-Ceyda kardeşlerin katılması ise olayın gergini değiştirmişti. Üstelik Yusuf Day ve Esra Ersoy’un görüntüleri objektiflere yansımıştı. Herkes çiftin boşanmasını beklerken Nefise Karatay, eşinin arkasında durarak Esra-Ceyda kardeşlerin Yusuf Day’a tuzak kurduğunu iddia etmişti.

ESRA AKKAYA-KUDRET SABANCI

esra akkaya-kudret sabancı

Bir döneme damga vuran Aliye dizisinin yönetmeni Kudret Sabancı o yıllarda oyuncu Esra Akkaya ile evliydi. Aliye dizisinin yönetmeni Kudret Sabancı ve başrol oyuncu Sanem Çelik öpüşürken magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalanmıştı. Bir çay bahçesinin otoparkında duran aracın içindeki Sanem Çelik ve Kudret Sabancı görüntü vermemek için adeta magazincilerle köşe kapmaca oynamıştı.

esra akkaya2

İkilinin bu çabası ne yazık ki sonuç vermemişti ve ihanetin belgesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü yönetmenin karısının hamile olduğu için görüntülerin yayınlanmamasını rica ettiği söylenmişti. Tüm bunların ardından Esra Akkaya jet hızıyla eşi Kudret Sabancı’ya boşanma davası açmıştı.

CANER ERKİN-ASENA ATALAY

CANER ERKİN-ASENA ATALAY

Ünlü futbolcu Caner Erkin’le evli olduğu sırada Asena Atalay, bir AVM’nin bebek odasından şarkıcı Berkay’la çıkarken görüntülenmişti. Sağır sultanın bile duyduğu bebek odası olayından sonra Berkay ve Asena Atalay sadece arkadaş olduklarını söylemişti. Caner Erkin eşinin açıklamasına inanarak evliliğine devam etmeyi seçmişti.

asena atalay2

Caner Erkin-Asena Atalay evliliği ise, Asena ve Berkay’ın Londra tatilinde el ele görüntülenmesinden sonra bitmişti. Şarkıcı Berkay klibinde beraber aldığı Özlem Ada Şahin’le evlenirken, Caner Erkin hayatını oyuncu Şükran Ovalı ile birleştirmişti.

KAAN TANGÖZE-SEÇKİN PİRİLER

seçkin piriler kaan tangöze

Sırada son günlerin en taze aldatılma hikayesinin kahramanları Duman’ın solisti Kaan Tangöze ve ünlü manken Seçkin Piriler var. Oldukça sansasyonel bir ihanet hikayesine hazır mısınız? Bu aldatılma hikayesini diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise tarafların konu hakkında açıklama yapmaktan çekinmemesi. Kaan Tangöze kendisi gibi müzisyen olan Kıvılcım Ural’la öpüşürken görüntülenince Seçkin Piriler küplere binmişti.

seçkin piriler2

Seçkin Piriler’in “Üçüncü çocuğu istiyordu, yatakta her şey çok iyiydi” açıklaması ise magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Seçkin Piriler’in açıklamalarına sessiz kalmayan Kıvılcım Ural ise aşklarını savunmuştu. Tamamen iki kadın bir adam hikayesi... Bu herkesin içinde merak uyandıran şhanet gündeminden sonra Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural evlendi. Çiftin Kristal İlayda adını verdikleri çocukları doğdu.

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