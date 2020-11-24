Ünlülerin magazin gündemine damga vuran aldatma kareleri!

Sanat dünyasının ışıltıları arasında özenilecek hayatlar yaşayan ünlü isimlerin magazin gündemine damga vuran aldatılma hikayelerini sizler için derledik. Üstelik ünlü eşlerini aldatan bu isimler kameralara da yakalandı. İşte ünlü isimlerin kalplerini kıran bu kareler... HÜLYA AVŞAR-KAYA ÇİLİNGİROĞLU Avşar kızı olarak bilinen başarılı sanatçı Hülya Avşar, 1997 yılında hayatını iş insanı Kaya Çilingiroğlu ile birleştirmişti. İkilinin 1998 yılında Zehra adını verdikleri kızları doğmuştu. Evlilikleri boyunca pek çok sefer Kaya Çilingiroğlu’nun çapkınlık yaptığına ilişkin haberler ortaya çıkmıştı. Eşi Kaya Çilingiroğlu’nun çapkınlıklarına dair herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmeyen Hülya Avşar’ın Feraye Tanyolaç ve Kaya Çilingiroğlu’nun birlikte çekildiği görüntülerin magazin gündemine gelmesi canına tak ettirmişti. Avşar kızı, Kaya Çilingiroğlu’yla boşanma kararı almıştı. Boşanmanın ardından Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile hayatını birleştirdi ve çiftin bu evliliklerinden Kaya ismini verdikleri bir oğulları doğdu. ‘Yuva yıkanın yuvası olmaz’ sözünün ispatı olan bu evlilik boşanma ile sonuçlanmıştı. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu medeni bir şekilde arkadaşlıklarını sürdürerek tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi.

NEFİSE KARATAY-YUSUF DAY Bir döneme damga vuran ünlü model Nefise Karatay, 15 Temmuz 2012 tarihinde iş insanı Yusuf Day ile dünya evine girmişti. Nefise Karatay’ın yeni doğum yaptığı sırada eşi Yusuf Day Bodrum tatiline gitmişti. Yusuf Day’ın Bodrum tatiline cicişler adıyla bilinen Esra-Ceyda kardeşlerin katılması ise olayın gergini değiştirmişti. Üstelik Yusuf Day ve Esra Ersoy’un görüntüleri objektiflere yansımıştı. Herkes çiftin boşanmasını beklerken Nefise Karatay, eşinin arkasında durarak Esra-Ceyda kardeşlerin Yusuf Day’a tuzak kurduğunu iddia etmişti. ESRA AKKAYA-KUDRET SABANCI Bir döneme damga vuran Aliye dizisinin yönetmeni Kudret Sabancı o yıllarda oyuncu Esra Akkaya ile evliydi. Aliye dizisinin yönetmeni Kudret Sabancı ve başrol oyuncu Sanem Çelik öpüşürken magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalanmıştı. Bir çay bahçesinin otoparkında duran aracın içindeki Sanem Çelik ve Kudret Sabancı görüntü vermemek için adeta magazincilerle köşe kapmaca oynamıştı. İkilinin bu çabası ne yazık ki sonuç vermemişti ve ihanetin belgesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü yönetmenin karısının hamile olduğu için görüntülerin yayınlanmamasını rica ettiği söylenmişti. Tüm bunların ardından Esra Akkaya jet hızıyla eşi Kudret Sabancı’ya boşanma davası açmıştı.