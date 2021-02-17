Çağatay Ulusoy’lu filmin adını sessiz sedasız değiştirdiler

Çağatay Ulusoy’un başrolünde olduğu yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği Mücadele Çıkmazı olarak duyurulan filmin adı ve yayın tarihi değişti. Netflix için hazırlanan filmin adı daha önce "Mücadele Çıkmazı" adıyla duyurulan filmin yeni ismi "Kağıttan Hayatlar" oldu. "Struggle Alley" olan yabancı karşılığı ise "Paper Lives" şeklinde değişti. Ayrıca 15 Mart olarak duyurulan yayın tarihi Netflix'te artık 12 Mart olarak görünüyor.

KAĞITTAN HAYATLAR HAKKINDA

Çağatay Ulusoy'un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem'e ait.

İstanbul'un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı... Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, fark edemediğimiz kâğıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet'in en büyük destekçisi ise ona ve onun gibilere çocukluktan beri kol kanat geren Tahsin Baba'dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales'in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olacaklardır.



