Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Çağatay Ulusoy’lu filmin adını sessiz sedasız değiştirdiler

Çağatay Ulusoy’lu filmin adını sessiz sedasız değiştirdiler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 17.02.2021 07:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çağatay Ulusoy’lu filmin adını sessiz sedasız değiştirdiler

Netflix’de yayınlanacak olan başrolünde Çağatay Ulusoy’un olduğu Mücadele Çıkmazı'nın ismi ve yayın tarihi değişti.

Çağatay Ulusoy’un başrolünde olduğu yönetmenliğini Can Ulkay’ın üstlendiği Mücadele Çıkmazı olarak duyurulan filmin adı ve yayın tarihi değişti. Netflix için hazırlanan filmin adı daha önce "Mücadele Çıkmazı" adıyla duyurulan filmin yeni ismi "Kağıttan Hayatlar" oldu. "Struggle Alley" olan yabancı karşılığı ise "Paper Lives" şeklinde değişti. Ayrıca 15 Mart olarak duyurulan yayın tarihi Netflix'te artık 12 Mart olarak görünüyor.

Kate Winslet’tan bomba açıklama: 'Kesinlikle daha iyisini yapardım'Kate Winslet’tan bomba açıklama: 'Kesinlikle daha iyisini yapardım'

ab186ccf-f81c-407a-b001-980a92a6760e

KAĞITTAN HAYATLAR HAKKINDA

Çağatay Ulusoy'un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem'e ait.

3091894e-c33f-47d1-96b5-c606257353d2

İstanbul'un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı... Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, fark edemediğimiz kâğıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet'in en büyük destekçisi ise ona ve onun gibilere çocukluktan beri kol kanat geren Tahsin Baba'dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales'in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olacaklardır.

Yeni 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisi için heyecan dorukta! İşte oyuncu kadrosuYeni 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisi için heyecan dorukta! İşte oyuncu kadrosu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
İlk deneyimine yardımcı olmuştu! Bomba açıklamaİlk deneyimine yardımcı olmuştu! Bomba açıklama
Rüyada elti görmek ne demek, ne anlama gelir?Rüyada elti görmek ne demek, ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Bombalamaya devam ediyor: 'Daha iyisi olamazdı'

Masumlar Apartmanı Safiye’nin gerçek hikayesi! Naci ölecek mi?

Masumlar Apartmanı Safiye’nin gerçek hikayesi! Naci ölecek mi?

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı

Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bu halini unutun! Siyah saçlarıyla tanınmaz halde

Bu halini unutun! Siyah saçlarıyla tanınmaz halde

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Diğer Haberler

Senaristler Birliği (WGA Awards) film adayları belli oldu

Ödül sezonunun en iddialısı olmaya geliyor

Kate Winslet’tan bomba açıklama: 'Kesinlikle daha iyisini yapardım'

İlk deneyimine yardımcı olmuştu! Bomba açıklama

Hokkabaz konusu nedir? Hokkabaz filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Hokkabaz filmi nerede çekildi?

Cem Yılmaz komedisinin klasiği: Hokkabaz

Elizabeth Olsen'ın aslında kim olduğunu az kişi biliyor

Aslında kim olduğunu az kişi biliyor

Gremlins'in yıldızı favorisini açıklayarak yeni bir tartışma başlattı

Favorisini açıklayarak yeni bir tartışma başlattı

Esareti bitmeyen Britney Spears için şimdi de Netflix harekete geçti

Esareti bitmiyor! Gizli gizli hazırlık yapmışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.