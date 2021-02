Elijah Wood diziye karşı çıktı: 'O Yüzüklerin Efendisi değil!'

Amazon Studion, televizypn tarihinin en yüksek bütçeli işi olan Yüzüklerin Efendisi dizisini ekrana getirmeye hazırlanıyor. Diziyle ilgili sınırlı bir bilgiye sahibiz. Romanlardan ve sinematik uyarlamalarından kimi tanıdık karakterleri karşımıza çıkaracak olsa da Númenor Çağı’nı (İkinci Çağ) izleyeceğimiz biliniyor.

FRODO ENDİŞELİ

Yapımcılar kendilerini Frodo gibi hissetse de görsel hafızamıza Frodo olarak yerleşmiş Elijah Wood, dizinin henüz resmiyet kazanmamış ismine yönelik endişe duyduğunu bir kez daha dile getirdi. Geçtiğimiz yıl “Anladığım kadarıyla olay örgüsünün çok çok öncesinde geçecek yeni bir anlatı üzerine çalışıyorlar, The Lord of The Rings ismini kullanmak yanıltıcı” açıklamasını yapmıştı.

Empire dergisine Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe’le birlikte röportaj veren Elijah Wood, bu yorumunu tekrarladı. Diziye kısa yoldan The Lord of The Rings denmesini tuhaf bulduğunu söyledi. Anlatının Orta Dünya’nın ikinci çağında geçtiğini vurgulayarak “Bu Yüzüklerin Efendisi değil” dedi.