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Ünü sınırları aştı! İşte Amasra salatası yapımı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'nın mutfak kültürünü yansıtan, balık yemeklerinin yanında mevsimine göre 30'u aşkın sebzenin kullanıldığı Amasra salatasının coğrafi işaretle tescillenmesi için çalışma yürütülüyor. Özellikle balıkların yanına çok yakışan Amasra salatası malzemeleri ve tarifi ile siz de kendinize güzel bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz.

Ünü sınırları aştı! İşte Amasra salatası yapımı

Yöredeki köylerde yetiştirilen marul, salatalık, domates, havuç, kuru ve yeşil soğan, lahana, biber, maydanoz, roka, tere, brokoli, semizotu, dereotu gibi 30'u aşkın sebze ile hazırlanan Amasra salatası, yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini kazanıyor.

Salata, lezzeti kadar havuç ve turpla yapılan ilginç figürlerden oluşan görselliğiyle de cezbediyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki birçok lokantanın menüsüne Amasra salatası olarak giren salataya lezzeti veren püf noktalarından biri de kullanılan sebzelerin ölçüsü ve tabağa özenle yerleştirilmesindeki kullanım sırasında yatıyor.

BALIK VE SALATA AĞIRLIKLI MUTFAK KÜLTÜRÜ

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Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran yaptığı açıklamada, ilçede her mevsim günübirlik tatilci ağırladıklarını, bunda balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün etkili olduğunu söyledi.

Tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balık ve salata kültürünün ilçe turizmine önemli katkı sağladığını belirten Boran, şöyle konuştu:

"Amasra salatası, köylerde organik yetişen ve günlük toplanan ürünlerden oluşan, Amasralı ustalar tarafından bulunmuş bir lezzettir. Mevsimine göre 30'u aşkın sebzenin kullanıldığı bu yöresel salatanın önemli özelliklerinden biri de Karadeniz'de avlanan balıkla sunulmasıdır. İlçemize gelenler balık ve salatayı yemeden gitmez. Sadece Türkiye değil, yurt dışında da artık bilinen Amasra salatasının tanıtımını yurt içi ve yurt dışı fuarlarda ikram ederek sürdürüyoruz."

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Boran, yörede yetişen sebzelerin balıkçı lokantalarındaki ustaların elinde görsel şölene dönüştüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amasra salatasının tescil işlemi için başvuru dosyasını hazırladık. Önümüzdeki süreçte teknik inceleme ve analiz işlemlerinin tamamlanmasıyla coğrafi işaretle tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat edeceğiz. Coğrafi işaretle tescillenmesiyle Amasra'ya özgü salatanın adını ilçemizle birlikte yaşatacağız. Salatanın, 'Amasra salatası' olarak tescillenmesi, ilçenin tanıtılmasına önemli katkı sağlayacak."

AMASRA SALATASI YAPIMI

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Amasra salatası malzemeleri:
3 adet domates
Bir adet havuç
1/2 adet kırmızı lahana
3 adet yeşil sivri biber
2 adet salatalık
1/2 demet maydanoz
1/2 demet taze nane
1/2 marul
1/2 demet dereotu
1/2 demet roka
Bir adet kuru soğan
1/2 demet taze soğan
Göz kararı beyaz lahana
Bir kase pancar turşusu
1/2 demet tere
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Bir çay bardağı zeytinyağı
Bir adet turp
Bir yemek kaşığı elma sirkesi
1/2 adet limon

Yapılışı:
Yeşilliklerin hepsini iyi bir şekilde yıkadıktan sonra doğrayın. Büyük bir kabın içine alın.
Domatesin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Aynı şekilde kuru soğanı da küp şeklinde doğrayarak malzemelerin içine ilave edin.
Turp ve havucun da kabuklarını soyup ince halkalar şeklinde doğrayın. Bu halkaları dilerseniz bıçak yardımıyla çeşitli şekiller verebilirsiniz.
Tüm malzemeleri kabın içinde karıştırın.
Kırmızı lahanayı ince ince doğradıktan sonra tuzla yoğurun ve ardından sudan geçirin. Lahanayı da kabın içine alabilirsiniz.
Zeytinyağını, sirkeyi, nar ekşisini, limon suyunu ve tuzu bir kabın içinde karıştırın. Sosu malzemelere dökün ve harmanlayın. Pancar turşusunu servis yaparken salatanın üzerine koyun. Dilerseniz havuç ve turp kullanarak da şekiller yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

LEZZETİNİ YÖREDE YETİŞEN SEBZELERDEN ALIYOR

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Balık lokantası işletmecisi Mete Ayyıldız da Amasra salatası denildiğinde akıllara artık marka olmuş bir ürünün geldiğini anlattı.

Bunun kendilerini gururlandırdığını aktaran Ayyıldız, "Salatanın bu denli ünlü olmasındaki en önemli faktör, kullanılan sebze, turşu, hatta soslarının yöremizde yetişen ve bahçelerden günlük alınan ürünlerle yapılmasıdır. Amasra salatası ustalarımızın elinde görsel şölene dönüşüyor, lezzetiyle misafirlerimizin takdirini kazanıyor." ifadelerini kullandı. Ayyıldız, tescillendiğinde ilçenin marka değerini daha da artıracak salatayı kuşaktan kuşağa aktarmak istediklerini sözlerine ekledi.


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