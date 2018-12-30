Unutma Beni'nin oyuncusu Berivan Edebali Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi.

Unutma Beni dizisinin başrol oyuncusu Berivan Edebali, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. Oyuncu, kendini tanıtırken ablası ile olan anısını paylaştı.

Ablasının geçtiğimiz haziran ayında kaybettiğini söyleyen Edebali, "Ablam ağır bir tedavi sürecindeydi. Çok güçlüydü. Azmetti ve tedaviye de cevap verdi...

Bu hastalığı yendi diye sevinirken maalesef 1314 gün sonra akciğere bir emboli gelişince sağ gösterip sol vurdu bize. Umarım bizi görüyordur. Gidenlere ne olduğunu bilmiyorum ama kalanlara ne olduğunu çok iyi biliyorum" dedi.

Edebali, o günden sonra 4,5 yaşındaki yeğeninin bakımını da kendisi üstlendiğini söyledi. Edebali ablası ile igili bu anısını anlatırken stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.

5'İNCİ SORUDA YARIŞMAYA VEDA ETTİ

1702 bölümle en uzun dizilerden biri olan Unutma Beni'de 8 yıl başrol oynayan güzel oyuncu Berivan Edebali, bilgi yarışmalarına olan ilgisinden dolayı şansını denemek istediğini söyledi. Ancak, başarılı oyuncu 5'inci soruda elenerek yarışmaya veda etti.



