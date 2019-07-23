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Unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor! Neler yok ki...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

Çorum’da park ve bahçeler ile toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.

Unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor! Neler yok ki...

Kentte toplu taşıma araçlarının yanı sıra park, bahçe ve terminallerde unutulan eşyalar, Zabıta Müdürlüğü'ne ait depoya götürülüyor. Burada sahiplerini bekleyen eşyalar arasında cep telefonu, ziynet eşyaları, cüzdan, gözlük, anahtar, ayakkabı, bilgisayar, bebek arabası, mutfak tüpü, bisiklet, tablet ile yüklü miktarda para bulunuyor. Depoda muhafaza edilen eşyalar, başvuru yapan sahiplerine teslim ediliyor.

'MÜRACAAT EDİP KAYIP EŞYALARINA KAVUŞSUNLAR'

Çorum Belediye Zabıta Komiseri Elvan Çiftçi, vatandaşlara çağrıda bulunarak, kendilerine müracaat etmeleri halinde kayıp eşyalarına kavuşabileceklerini söyledi. Çiftçi, "Zabıta müdürlüğü olarak 24 saat hizmet vermekteyiz. Buluntu eşyalar bize getiriliyor. Biz de kayıp eşyaları tutanak karşılığı teslim alıyoruz. Nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanların yanı sıra bebek arabası, bisiklet, dizüstü bilgisayarlar, mutfak tüpü, ziynet eşyası bile var. Bunların hepsi milli servet. Yıllardır bunları saklıyoruz. Vatandaşlarımızın kayıpları varsa, bize müracaat etsinler. Kayıp eşyalarına hemen kavuşurlar” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çorum kayıp eşya

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