Unutulan fay hattı aktifleşti! Herkes endişeli, uzmanlar uyarıyor! 23 milyon insan etkilenecek...

Bu hafta Güney Kaliforniya'da meydana gelen deprem, 'Büyük Deprem'in yaklaştığına dair korkuları yeniden alevlendirdi ancak bilim insanları bunun beklenmedik bir kaynaktan gelebileceğini söylüyor.

Elsinore fayı, ABD-Meksika sınırından başlayarak San Diego ve Riverside ilçeleri üzerinden Los Angeles’a kadar yaklaşık 160 kilometreye uzanıyor.

"7,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, San Diego İlçesi'ne sadece 24 kilometre uzaklıkta bulunan Elsinore fayının, Güney Kaliforniya'daki en büyük fay hatlarından biri olduğunu belirtti. Kaydedilen tarihin en sessiz depremlerinden biri olmasına rağmen, sismolog Lucy Jones, Helsinore'un hâlâ 7,8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğu konusunda uyardı.

Elsinore fayında 6.0'ın üzerinde büyüklükte bir deprem en son 1910 yılında meydana gelmiş olsa da ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Güney Kaliforniya Deprem Merkezi'nden alınan veriler bu tür olayların her 100 ila 200 yılda bir meydana geldiğini gösteriyor. Jones, Pazartesi günü San Diego'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Elsinore fayı, Güney Kaliforniya'daki en büyük risklerden biri. Son birkaç yıldır, onlarca yıldır olduğundan daha fazla hissedilen deprem yaşıyoruz." dedi.

23 MİLYON İNSAN ETKİLENECEK

Elsinore fayından bağlantılı Whittier fayına 7.8 büyüklüğünde büyük bir deprem yayılırsa, Los Angeles'ta yaralanmalar, ölümler ve önemli ekonomik kayıplar yaşanma olasılığı yüksek olacaktır. Sismik kuvvet kuzeye de yayılarak Santa Barbara, Bakersfield ve Fresno gibi şehirlere ulaşacaktır. Bu, 23 milyondan fazla insanı kapsayan bir alan.