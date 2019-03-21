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Unutulmaz müzisyen hakkında hiç duymadığınız 10 gerçek...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
KÜLTÜR SANAT  | 21.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

Ünlü Alman müzisyen Bach'ın hapiste yattığını ya da bir hedonist olduğunu biliyor muydunuz? Ünlü müzisyen Johann Sebastian Bach hakkındaki 10 bilgi!

Unutulmaz müzisyen hakkında hiç duymadığınız 10 gerçek...

Bugün doğum günü olan ve Google tarafından tatlı bir doodle ile anılan ünlü Alman besteci ve müzisyen Johann Sebastian Bach, hakkında belki de hiç bir yerde duymadığınız bilgileri ve müzisyenin bilinmeyenlerini sizin için bir araya getirdik.

İşte unutulmaz müzisyen hakkında hiç duymadığınız 10 bilgi...

Bach, hayatı boyunca en az 175 saat müzik yazdı.

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Alman müzisyenin ilk eşi onun kuzeniydi. İlk eşinden 7, ikinci eşinden 13 toplam 20 çocuğu vardı.

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İran ve Çin de dahil olmak üzere dünya çapında JS Bach'ı onurlandırmak üzere 150'den fazla pul çıkarıldı.

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Bach'ın anne ve babası ünlü müzisyen 10 yaşındayken öldü. Bach, bir kilise organizatörü olan abisi Johann Christoph tarafından büyütüldü.

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Hem Bach hem de Handel, dolandırıcı cerrah Dr. John Taylor tarafından yapılan göz ameliyatlarının ardından kör oldu.

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Zamanlarının en büyük iki bestecisi olan Bach ve Handel, 1685'te Almanya'da doğdular, ancak hiç bir zaman tanışmadılar.

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Bach, 1717'de Saxe-Weimar Dükü'ne orgcu olarak istifa ettiğini bildirdiğinde, Dük o kadar sinirlendi ki, bir aylığına onu hapse yolladı.

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Bach, hayatı boyunca tam bir kahve aşığıydı. Hatta kahveyi, "Binden fazla öpücük"ten daha fazla sevdiğini belirtmiştir.

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Bach, bir hedonistti. Lüks yiyecek ve içeceklere oldukça büyük paralar harcardı.

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Onun ikinci eşi Cello Suites adlı eserini bestelemiş olabilir. Galyalı müzikolog Martin Jarvis'in iddiasına göre Bach'ın ikinci eşi, ünlü müzisyenin önemli eserlerinden bazılarını bestelemiş olabilir.

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