Urartu Göz’de akıllı lens ile gözlüklere son

Yıllardır Van ve bölgeye hitap eden Urartu Göz, başlattığı trifokal (akıllı) lens hizmetiyle vatandaşlara gözlüksüz bir hayat sunuyor.

Yıllardır Van ve bölgede katarakt ameliyatlarında trifokal (akıllı) lens uygulamasını başlatan Urartu Göz, bölge halkına hizmetin en iyisini sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. İnsanların hayatlarının her döneminde gözlüğe ya da lense ihtiyaç duymadan günlük yaşantılarını sürdürmek istediğini ifade eden Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan, "Bazı insanların göz çizdirme ameliyatı olarak belirtilen excimer lazerle çözüm üretilme durumları olabiliyorken, bazılarının ise göz kalınlıkları bu işe uymadığından onlara özel ‘fakik’ dediğimiz mercekler kullanılabiliyor. 50’sine, 60’ına, 70’ine gelmiş ve katarağı gelişmiş kişilerde, uygun gözler de akıllı mercekler olarak 3 odaklı dediğimiz yakın, orta, uzak mesafeyi gösteren akıllı mercekler kullanıyoruz” dedi.

Gözün içindeki merceğin işlevini yitirmeye başlamasından dolayı yerine yeni bir mercek takıldığını dile getiren İlhan, “Bu yeni takılan mercek ile vatandaşlar yakını, uzağı ve orta mesafeyi görebiliyor. Bu akıllı mercekler ile yıllar sonra insanların ikinci bir bahar yaşaması şansı olabiliyor. Yine gözü excimer lazere, yani göz çizdirme ameliyatına uygun olmayan gençlerde merceğin ön kısmına bir mercek ilave edilerek rahat görmelerini sağlıyoruz. Fakat bu her göze uygun değildir. Uygun gözlere yapılması kaydıyla biz de kliniğimizde bu uygulamaları başarıyla uygulamaktayız. Hem 3 odaklı akıllı mercek olarak bilinen trifokal mercekleri kullanmaktayız, hem de merceğini almadan fakik iol dediğimiz mercekleri kullanarak bu konuda her yaş döneminde insanlara gözlüksüz bir hayat sunmanın yolunu açabiliyoruz. Yani gözü uygun olanlara göz çizdirme ameliyatı ile, gözü lazere uymayanlara ise fakik iol dediğimiz merceklerle gözlüksüz bir hayat sunuyoruz” ifadelerini kullandı.