Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi Cemre Ebüzziya'yı öpmeye doyamadı! (Cemre Ebüzziya kimdir?)

Kızı Ada'nın annesi Melis İşiten'den boşandıktan sonra adı Aslı Enver ile anılan Uraz Kaygılaroğlu, yeni sevgilisi Cemre Ebüzziya ile birlikte ilk kez görüntülendi. Magazinburada tarafından Yalıkavak’ta görüntülenen taze aşıklar tatilin keyfini doyasıya yaşadı.

Plajın kafe bölümünde tavla oynayan ikiliden Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisinin her zar atışında elini öperek iltifatlar yağdırdı. Akşamüstü denize giren sevgilisini şezlongda bekleyen 33 yaşındaki oyuncu, ilerleyen dakikalarda meraklı bakışlara aldırmadan sevgilisini defalarca öptü.

CEMRE EBüZZİYA KİMDİR?

Cemre Ebüzziya, 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bir çok ünlü sanatçı, gazeteci ve iş adamlarının bulunduğu Ebüzziya ailesine mensuptur. 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ebüzziya ailesi'nin ismi Bakırköy'de bir cadde ve Basınköy'de bir sokağa verilmiştir. Kökleri Mevlana Celaleddin ile 12. yüzyılda Horasan'a göç eden Horasanlı At Çeken Hacı Hasanoğulları'na uzanmaktadır.



İlk dizi oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde Helena karakteri ile gerçekleştiren Cemre Ebuzziya, bugüne kadar Mordkommission İstanbul, Muhteşem Yüzyıl, Ben Onu Çok Sevdim, Bulantı, Kasap Havası ve İstanbul Kırmızısı gibi yapımlarda rol almıştır.

Cemre Ebüzziya şimdilerde, yapımcı, senarist ve oyuncu ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde Songül karakterine hayat vermektedir. Cemre Ebüzziya, 1.63 metre boyunda ve 55 kilodur.

