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Ürdünlü çocuğa tokat görüntüsü infial yaratmıştı! Savcılık karara itiraz etti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezitli ilçesindeki bir sitede, 2 aile arasında çıkan kavgada Ürdünlü çocuğa tokat atan Nadir K.'nin ev hapsi kararı ile serbest bırakılmasına itiraz etti.

Mezitli'deki bir sitede geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında yaşanan olayda, çocuklar arasında çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu. Hızla tartışan kalabalığın yanına gelen Nadir K., Ürdünlü çocuk A.T.O.A.K.'ya tokat attı. Çocuk aldığı darbeyle yere yığılırken, bu kez aileler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırdı.

O ANLAR KAMERADA

Nadir K.'nin küçük çocuğa tokat attığı anlar ise sitede oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyaya yayınlanması infiala yol açtı.

SERBEST BIRAKILDI

Ürdünlü ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Nadir K. sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince ev hapsi kararı verilerek, serbest bırakıldı.

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SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek, karara itiraz etti. Başsavcılık yaptığı açıklamada, "Şüpheli Nadir K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen ev hapsi kararına Cumhuriyet başsavcılığımız tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz sonucu ile ilgili daha sonra bilgi verilecektir" denildi.

(DHA)

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mersin ürdünlü çocuk Tokat savcı sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ceza almazsa eğer gücü yeten yetene olur kesinlikle ceza almalı. Itiraz eden savcıyı kutluyorum.
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