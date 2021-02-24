Üremeyi iyileştiriyor, beyni geliştiriyor: Cevizin bilime dayalı faydaları!

Cevizin sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller içermesi bildiğimiz faydalarından sadece birkaçı. Öyle ki ceviz o kadar önemli bir gıda ki, son 50 yıldır California Üniversitesi'nde cevizin insan sağlığı üzerindeki faydaları her yıl gündeme geliyor.

Hal böyle olunca biz de cevizin bilime dayalı faydalarını tekrar bir araya getirdik.

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Ceviz, diğer tüm kuru yemişlerden daha yüksek antioksidan özelliğe sahiptir. Bu özelliği de E vitamini, melatonin ve polifenoller adı verilen bitki bileşiklerinden geliyor. Yapılan araştırmalara göre ceviz içeren zengin bir öğün tüketmek yemekten sonra "kötü" LDL kolesterolün hasarını önlemeye yardımcı oluyor.

OMEGA 3 ZENGİNİ

Cevizin içerdiği ve kalp damar sistemini koruyan Omega 3 sayesinde kolestrol düşmektedir. Cevizin suyunu içmek gerekmez, kendisini tüketmek yeterlidir. Beyin ve kalp sağlığı açısından cevizin faydaları çok önemlidir. Omega 3 bakımından en zengin yemiş olan ceviz, bu özelliği ile kalp hastalıkları riskini yüzde 30, inme riskini de yüzde 49 azalttığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda cevizin sperm sağlığı bakımından da etkili olduğu belirlenmiştir. Antioksidan olan polifenoller cevizin içeriğinde yüksek oranda bulunmaktadır. Bu özelliği ile kalp hastalığı ve kanserden korunmayı sağlar.