Üremeyi iyileştiriyor, beyni geliştiriyor: Cevizin bilime dayalı faydaları!

Cevizin sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller içermesi bildiğimiz faydalarından sadece birkaçı. Öyle ki ceviz o kadar önemli bir gıda ki, son 50 yıldır California Üniversitesi'nde cevizin insan sağlığı üzerindeki faydaları her yıl gündeme geliyor.
Hal böyle olunca biz de cevizin bilime dayalı faydalarını tekrar bir araya getirdik.
Ceviz, diğer tüm kuru yemişlerden daha yüksek antioksidan özelliğe sahiptir. Bu özelliği de E vitamini, melatonin ve polifenoller adı verilen bitki bileşiklerinden geliyor. Yapılan araştırmalara göre ceviz içeren zengin bir öğün tüketmek yemekten sonra "kötü" LDL kolesterolün hasarını önlemeye yardımcı oluyor.
Cevizin içerdiği ve kalp damar sistemini koruyan Omega 3 sayesinde kolestrol düşmektedir. Cevizin suyunu içmek gerekmez, kendisini tüketmek yeterlidir. Beyin ve kalp sağlığı açısından cevizin faydaları çok önemlidir. Omega 3 bakımından en zengin yemiş olan ceviz, bu özelliği ile kalp hastalıkları riskini yüzde 30, inme riskini de yüzde 49 azalttığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda cevizin sperm sağlığı bakımından da etkili olduğu belirlenmiştir. Antioksidan olan polifenoller cevizin içeriğinde yüksek oranda bulunmaktadır. Bu özelliği ile kalp hastalığı ve kanserden korunmayı sağlar.
Ceviz, yüzde 65'i yağ olan bir besindir. Ancak sağlığımızı olumlu yönde etkileyen çok önemli bir besindir. Ceviz; A, B, E ve K vitamini açısından zengindir. Magnezyum, potasyum ve demir açısından da zengin bir besindir. Bunlar cevizin antioksidan kapasitesini arttırmaktadır.
Hamile kadınların gebelik döneminde ceviz tüketmesi, bebeğin beyin gelişimi açısından önemlidir. Bununla birlikte özellikle hamilelik döneminde tüketilen ceviz, bebeğin ileriki yaşantısında herhangi bir gıdaya alerjisinin olmamasına yardımcı olmaktadır. Bu alerjilere karşı bebeğinizin dirençli olmasına yardımcı olarak, daha sağlıklı bireyler olmasına katkı sağlamaktadır.
Ceviz, şeker hastaları için de çok önemlidir. İçerdiği yüksek lif oranı ile, kan şekerinin daha yavaş yükselmesine neden olur. Bu nedenle diyabet hastalarını da olumlu yönde etkilemektedir.
Günde 2 tam ceviz tüketmek yeterlidir. Daha fazla tüketilmesi, faydadan çok zarar getirecektir, kilo kazanımı sağlayacaktır.
Ceviz kabuğunun küçük bir beyne benzemesi tesadüf değil araştırmalar cevizin gerçekten de zihniniz için iyi olabileceğini gösteriyor.
Hayvan ve test tüpü çalışmaları, cevizdeki çoklu doymamış yağ, polifenoller ve E vitamini gibi besin maddelerinin beyninizdeki oksidatif hasarı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu.
Tipik Batı tarzı beslenme, yüksek işlenmiş gıdalar, şeker ve rafine tahıllar sperm üretimine zarar veriyor. Ancak ceviz yemek, sperm sağlığını ve erkek doğurganlığını desteklemeye yardımcı olabilir.
Yapılan araştırmaya göre 117 sağlıklı genç erkek, Batı tarzı diyetlerine üç ay boyunca günlük 75 gram ceviz dahil ettiğinde, ceviz yemeyen erkeklere kıyasla, sperm şekli, canlılığı ve hareketliliği iyileştirildi.
Ceviz içerisinde bulunan melatonin bileşikleri sayesinde kişiler daha sağlıklı ve rahat bir uykuya sahiptir. Melatonin bileşikleri vücudumuz tarafında üretilmektedir ancak ek gıdalar ile kandaki seviyesi artırılabilir.
Cevizin içerisinde bulunan biotin yani B7 vitamini sayesinde daha güçlü saçlara sahip olabilirsiniz. Bu sayede saç dökülmeleri veya saç kırıklarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
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