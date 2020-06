Üretici kadınlar yeniden satışa başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Korona virüs nedeniyle verilen aranın ardından yeniden her hafta Eskişehirliler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin, üretici kadınlara destek olduğu projelerden Kadın Üretici Satış Noktası, Korona virüs dolayısıyla hizmete ara vermişti. Normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyete geçecek Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, kadınların ürettiği doğal tarım ürünlerini yeniden her hafta Eskişehir halkı ile buluşturacak. Satış noktası, 11 Haziran Perşembe günü Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde, 13 Haziran Cumartesi günü ise Batıkent Belde Evi bahçesinde hizmet verecek. Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyet gösterecek.

Kısa sürede Eskişehirlilerin büyük beğenisini toplayan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kırsal mahallelerden gelen üretici kadınların el emeği ile ürettikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünler her hafta satışa sunulacak.