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Üretkenliği artıracak en iyi 5 öğle yemeği

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.02.2019 12:11 | Son Güncelleme

Öğle yemeği için bu sağlıklı seçeneklerden birini seçtiğinizde, saat 5'e kadar yaratıcı bir şekilde çalışabilirsiniz!

Üretkenliği artıracak en iyi 5 öğle yemeği

Yeşillikleri ve sebzeleri harika bir karışımda birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanın. Yeşillikler, doğranmış sebzeler, karides veya ton balığı, avokado, tohumlar, peynir, zeytin gibi sağlıklı yağlar... Sebzelerden, proteinlerden ve sağlıklı yağlardan elde edilen nişastalı olmayan karbonhidratların birleşimi, kan şekeri seviyelerinin sabit kalmasına katkıda bulunuyor. Böylelikle enerjik kalmak için ekstra kahveye ihtiyacınız kalmıyor.

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Basit tahıllardan hazırlanan bir kaseye eklenen sebzeler, serotonin seviyenizin yükselmesine yardımcı olacaktır. Kaseye eklediğiniz bitkisel kaynaklı bir protein ve lif kaynağı olan bakliyatlar, sizi tüm gün boyunca tok tutacaktır. Enerji seviyesinin yüksek olması çok daha fazla verimli çalışmaya kapı açar. Üstelik bu sağlıklı kase, beraberinde sağlıklı bir sindirim sistemi getirir.

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Yumurtalar protein bakımından zengindir ve tiamin, riboflavin, folat, B12 ve B6 - B vitaminleri dahil besinler enerji üretimi için gereklidir. Bu sebeple öğle yemeği menüsüne yumurtayı dahil etmek akıllıca olur! Yumurtayı öğle yemeğinde haşlanmış ya da sebzeyle pişirilmiş bir şekilde tüketebilirsiniz. Yumurtanın yanında lahana tüketimi tavsiye edilir. Lahana, zihinsel gelişime destek olan L-tirozin amino asit içerir. Bu etkisinin yanı sıra kan şekerini sabit tutmaya yardımcı olan antioksidan ve lif içerir.

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Sağlıklı ve "her şeyden biraz biraz" şeklinde hazırlanan tabağa kimse hayır diyemez. Az miktarda karbonhidrat, bir miktar protein ve içinde sağlıklı yağları barındıran besinler. Böylesine enfes bir tabak, öğleden sonra kalıcı bir enerjinin mimarı olacaktır.

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Üretken bir öğleden sonrasına kendinizi hazırlamak istiyorsanız menüye kırmızı fasulyeyi dahil edin. Lif açısından zengin fasulye; B vitamini, çinko ve karbonhidratlar da içeriyor.

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