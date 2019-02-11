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Ürettiği 'diyet midye' ile siparişlere yetişemiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.02.2019 09:33 | Son Güncelleme

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işletmeci Nebi Takak, diyet yüzünden midye dolma yiyemeyenleri sevindirdi. Kilo alma korkusuyla midye dolma yemekten çekinenlere yönelik, basmati türü pirinç kullanarak 'diyet midye' yapan Takak, siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini söyledi.

Ürettiği 'diyet midye' ile siparişlere yetişemiyor

Yunusemre ilçesinde 30 yıl öncesinde küçük bir tepside köşe başlarında midye satışı yaparak sektöre giren, evli ve 4 çocuk babası Nebi Takak, 2006 yılında küçük bir dükkan açtı. Takak, 1,5 yıllık süreçte dükkanını büyüttü. İki katlı iş yerine geçen Takak, midye dolmayı kendisi imal etmeye başladı. Takak, bir müşterisinin tavsiyesi üzerine 'diyet midye' üretme kararı aldı. Diyet yapanların kullandığı basmati türü pirinç ile 3 ay önce midye üretimine başladı. Yağ, tuz, baharat, basmati pirinç ve su karışımıyla yaptığı diyet midye, kısa sürede ilgi gördü.

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'Türkiye bir ilk olduk'

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Sipariş yoğunluğu nedeniyle diyet midye üretimine yetişemediğini söyleyen Takak, "Yaptığım araştırma sonrası, basmati türü pirinç kullanarak diyet midye yaptım. Herkes çok beğendi. Talepler gelmeye başladı. Artık siparişlere yetişemez oldum. 'Benim şekerim var, bu yüzden midye yiyemiyorum' diyen müşterilerimiz de artık 'diyet midye' yemeye başladı. Normal midye kilogram fiyatı 40 lira. Diyet midyenin ise maliyeti biraz daha farklı. Sipariş üzerine olduğu için kilogramını 50 liradan satıyoruz. Yapım aşaması yaklaşık 2 saatimizi alıyor. Diyet midyeyi, Türkiye'de ilk kez biz yaptık" dedi.

Basmati pirinç nedir?

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Basmati pirinç, başka bir pirinç türü olan yasemin pirincini andırmakla beraber daha hafif bir rayihaya sahiptir. Beyaz ve kahverengi olmak üzere iki türü bulunan basmati pirinç, glisemik indeksi oldukça düşük bir pirinç türüdür. Bu yüzden özellikle diyet listelerine eklenir. Pişerken kendi boyutunun iki katı kadar uzayabilen tek pirinç türü olarak da bilinir. Yetişirken istediği bol suyu pişerken de ister. Bu yüzden normal pirinçlerle pilav yaparken kullanılan su miktarından daha fazla suya ihtiyaç duyar. Bol suyla pişmesine rağmen bile piştikten sonra tane tane kalır.

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Anahtar Kelimeler:
diyet midye midye dolma

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