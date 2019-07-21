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Uşak'ta ele geçirildi! En az 1000 yıllık ve halen dolu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.07.2019 06:04 | Son Güncelleme

Uşak’ta jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 1100 yıllık oldukları tahmin edilen tarihi eser niteliğinde 20 adet şarap testisi yakalandı. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda testilerin bazılarının içinde şarap mayası da olduğu öğrenildi.

Uşak'ta ele geçirildi! En az 1000 yıllık ve halen dolu!

Edinilen bilgiye göre, operasyon Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İ.A., isimli şahsın elinde tarihi eser niteliğinde çok sayıda şarap testisi olduğunu ve bunları satmak için Uşak’ın Banaz ilçesine geleceği yönünde bilgi alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı.

Plakası belirlenen aracı takibe alan jandarma KOM ekipleri, Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde satışın yapılacağını tespit etti. Benzin istasyonunda gerçekleştirilen operasyonda İ.A., ile alıcı oldukları iddia edilen M.A. ve A.İ.Ç. isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı.

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Araçta yapılan aramalarda, 30 santimetre boyunda kapağında haç işareti bulunan ve tarihi eser olarak değerlendirilen ve bazılarının içerisinde şarap mayası da bulunan 20 testi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin Banaz Jandarma Komutanlığında işlemlerin devam ettiği öğrenilirken, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve 20 adet testinin Uşak İl Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan, yapılan ilk tespitlerde testilerin tarihinin 1040-1100 yıllık olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
uşak tarihi eser

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