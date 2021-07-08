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Uşak Ticaret Borsası

08.07.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnalık buğdayın kilogramı 2,60-2,65 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruştan, en yüksek 2 lira 65 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday2,602,65Ekmeklik buğday2,402,50Yemlik arpa2,302,35Yemlik buğday2,302,35Nohut4,505,00Beyaz haşhaş19,0020,00Mavi haşhaş17,5018,00Sarı haşhaş20,0021,00Susam12,0013,00

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Mendepazarı Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
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