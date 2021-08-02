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Uşak Ticaret Borsası

02.08.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnalık buğdayın kilogramı 2,60-2,65 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruştan, en yüksek 2 lira 65 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday2,602,65Ekmeklik buğday2,402,50Yemlik arpa2,252,30Yemlik buğday2,302,40Nohut6,007,00Beyaz haşhaş22,0022,00Mavi haşhaş18,0018,50Sarı haşhaş22,0022,00Susam 12,0013,00

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