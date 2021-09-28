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Uşak Ticaret Borsası

28.09.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nohudun kilogramı 7,50-8 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) nohudun kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Nohut 7,50 8,00Yemlik buğday 2,30 2,40Ekmeklik buğday 2,40 2,50Makarnalık buğday 2,75 2,80Yemlik arpa 2,25 2,30Beyaz haşhaş 22,50 23,00Mavi haşhaş 16,50 17,00Sarı haşhaş 22,50 23,00Susam 14,00 15,00

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