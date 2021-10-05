Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 85 kuruştan, en yüksek 3 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday 2,85 3,00Susam 14,00 15,00Ekmeklik buğday 2,60 2,70Yemlik arpa 2,25 2,30Yemlik buğday 2,30 2,40Nohut 7,50 8,00Beyaz haşhaş 22,00 22,50Mavi haşhaş 16,50 17,00Sarı haşhaş 22,00 22,50



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