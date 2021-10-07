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Uşak Ticaret Borsası

07.10.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 85 kuruştan, en yüksek 3 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday2,853,00Ekmeklik buğday2,602,70Yemlik arpa2,252,30Yemlik buğday2,302,40Nohut7,508,00Beyaz haşhaş21,5022,00Mavi haşhaş16,5017,00Sarı haşhaş22,0022,50Susam 14,0015,00

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