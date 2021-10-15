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Uşak Ticaret Borsası

15.10.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnalık buğdayın kilogramı 2,85-3 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 85 kuruştan, en yüksek 3 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday2,853,00Ekmeklik buğday2,602,70Yemlik buğday2,302,40Yemlik arpa2,252,30Nohut7,508,00Beyaz haşhaş21,0021,50Mavi haşhaş16,0016,50Sarı haşhaş22,0022,50Susam15,0016,00

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