Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik arpanın kilogramı en düşük 2 lira 25 kuruş, en yüksek 2 lira 30 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Yemlik arpa 2,25 2,30Yemlik buğday 2,30 2,40Makarnalık buğday 2,85 3,00Ekmeklik buğday 2,60 2,70Nohut 7,50 8,00Beyaz haşhaş 21,00 21,50Mavi haşhaş 16,00 16,50Sarı haşhaş 22,00 22,50Susam 15,00 16,00



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