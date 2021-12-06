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Uşak Ticaret Borsası

06.12.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnalık buğdayın kilogramı 4,70-4,80 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 70 kuruş, en yüksek 4 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday4,704,80Ekmeklik buğday4,404,50Yemlik buğday3,804,00Yemlik arpa3,503,60Nohut10,0011,00Beyaz haşhaş34,0035,00Mavi haşhaş28,0030,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam18,0020,00

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Uşak Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazartesi

Ebru Eczanesi
Merkez
Kiraz Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Kiraz Eczanesi
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