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Uşak Ticaret Borsası

13.01.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makarnalık buğdayın kilogramı 4,20-4,40 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 40 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday4,204,40Ekmeklik buğday4,004,20Yemlik buğday3,703,80Yemlik arpa3,303,40Nohut9,0010,00Beyaz haşhaş34,0035,00Mavi haşhaş20,0021,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam17,0018,00

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