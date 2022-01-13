Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 40 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday4,204,40Ekmeklik buğday4,004,20Yemlik buğday3,703,80Yemlik arpa3,303,40Nohut9,0010,00Beyaz haşhaş34,0035,00Mavi haşhaş20,0021,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam17,0018,00



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