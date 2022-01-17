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Uşak Ticaret Borsası

17.01.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemlik buğdayın kilogramı 3,70-3,80 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 70 kuruştan, en yüksek 3 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Yemlik buğday3,703,80Ekmeklik buğday4,004,20Makarnalık buğday4,204,40Yemlik arpa3,303,40Nohut9,0010,00Beyaz haşhaş31,0032,00Mavi haşhaş20,0021,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam17,0018,00

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