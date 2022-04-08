YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

08.04.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira, en yüksek 5 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Makarnalık buğday5,005,20Ekmeklik buğday4,704,80Yemlik buğday4,204,40Yemlik arpa4,004,20Nohut10,0011,00Beyaz haşhaş29,0030,00Mavi haşhaş20,0021,00Sarı haşhaş24,0025,00Susam17,0018,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandıUşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
Ümraniye'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkışan kişi gözaltına alındıÜmraniye'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkışan kişi gözaltına alındı
Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdüYeni Malatyaspor, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Uşak Namaz Vakitleri 9 Nisan Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:29
Öğle
13:09
İkindi
16:47
Akşam
19:40
Yatsı
21:00
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğlundan bile küçük! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Oğlundan bile küçük! “Cinsel hayatımız inanılmaz”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.