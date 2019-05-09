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Üsküdar'da sahilde kayaların arasına sıkışmış bir erkek cesedi bulundu

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GÜNDEM  | 09.05.2019 20:00 | Son Güncelleme

Üsküdar'daki Salacak sahilinde kayaların arasına sıkışmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Üsküdar'daki Salacak sahili Harem Sahil Yolu Caddesi kenarında bulunan kayalıklar arasında saat 16.40 sıralarında vatandaşlar tarafından ceset görüldü. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar çok sayıda kişi kayalıkların üzerine çıkarak cesedi izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin sıkıştığı kayalıkların çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

30'LU YAŞLARINDA BİR ERKEĞE AİT

İlk incelemenin ardından polis ekipleri, deniz polisini çağırdı. Deniz polisi botuyla kayalıkların yanındaki iskeleye çıkan ekipler, cesedi sıkıştığı yerden çıkararak ceset torbasına koydu. Kayalıklardan yukarıya çıkarılan cesedin ilk belirlemelere göre 30'lu yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edilirken üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerindeki incelemeleri sürüyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar ölü adam

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
muge anli gibi yalandan tarsitmaya cikmamislar iyi bari
üzerinden kimlik cikmadiysa kimliğini almışlardir cinayet işine benziyor
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