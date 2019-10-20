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Üsküdar'da şüpheli ölüm! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 20.10.2019 08:23 | Son Güncelleme

İstanbul Üsküdar'da arkadaşlarının yanına gelen 22 yaşındaki genç bir süre sonra yatak odasında ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken polis, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Üsküdar ilçesi, Küçükçamlıca Mahallesi'nde ki Deva Sokak'ta bulunan üç katlı binada meydana geldi. Gece saatlerinde arkadaşlarının yanına gelen 22 yaşındaki Buğra Deniz Yılmaz, evin yatak odasına geçti. Bir süre arkadaşlarının yanına gelmeyen Yılmaz'ı merak eden beş arkadaşı yatak odasının kapısını açtığında korkunç manzarayla karşılaştı.

SOKAĞA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Yaşamını yitiren Yılmaz için ihbar yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale şansı kalmadı. Çok sayıda polis ekibinin geldiği sokağın giriş ve çıkışı kontrollü şekilde sağlanırken olay yeri inceleme ekipleri yatak odası içerisinde ve apartman çevresinde ki tüm delilleri topladı.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği saatte evde bulunan beş genç olay yerindeki polisler tarafından ifadelerine başvurulmak üzere Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. 22 yaşındaki gencin ise cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ALKOL KOMASI İDDİASI

Ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrasında netleşecek olan talihsiz gencin alkollü olduğu ve komaya girdiği iddia edildi.

Kaynak: İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar alkol koması

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