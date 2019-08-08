Uslu Çocuklar (Good Boys) filminden Türkçe afiş yayınlandı

Bir gün ne kadar kötüye gidebilir? Superbad, Pineapple Express ve Sausage Party’nin arkasındaki yaratıcı beyinler, muhteşem bir komedi olan Uslu Çocuklar’da bir araya geliyor.

Max, 12 yaşında bir çocuktur. Sınıf arkadaşlarının hazırladığı öpüşme partisine davet edilen Max, nasıl öpüşeceğini bilmediği için panikler. Bunun üzerine Max ile onun en yakın arkadaşları Thor ve Lucas, Max’in dokunması yasak olan babasına ait drone’u, komşularını görüntülemek için kullanmaya karar verirler. Fakat işler garip bir şekilde ters gidince, drone imha edilir. Max’in babası eve dönmeden önce drone’u yerine koyabilmek için çaresizce okulu kıran çocuklar, içerisinde kazara uyuşturucu çaldıkları, paintball oynadıkları, polisten ve dehşet verici genç kızlardan kaçtıkları, uzun ve heyecan verici olmasının yanı sıra kötü kararların da olduğu bir maceraya atılırlar.

Gene Stupnitsky'nin yönetmen koltuğuna geçtiği filmde başrolleri; Jacob Tremblay, Keith L. Williams ve Brady Noon üstleniyor. Komedi filminin kadrosunda Molly Gordon ve Millie Davis de yer alıyor. Filmin yapımcılığını ise Seth Rogen'la birlikte Evan Goldberg ve James Weaver üstleniyor. South by Southwest Film Festivali'nde 11 Mart tarihinde dünya prömiyerini yapan "Uslu Çocuklar" filmi ülkemizdeki izleyicileriyle 6 Eylül 2019 tarihinde sinemalarda buluşacak.



