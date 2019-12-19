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Üst solunum yolu enfeksiyonu kulaklarınızı vurabilir

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Op. Dr. Servet Karaca, "Yakın zamanda geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonları, menenjit, kabakulak enfeksiyonu, kızamık, suçiçeği, zona hastalıkları ani işitme kaybına yol açabilir. Ayrıca bu enfeksiyonlar sonrasında kişiler tat alma ve koku duyularını da kaybedebilir." dedi.

Üst solunum yolu enfeksiyonu kulaklarınızı vurabilir

Çamlıca Medipol Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümünden Op. Dr. Servet Karaca, ani işitme kaybının altında üst solunum yolu enfeksiyonlarının olabileceğine dikkat çekti. Op. Dr. Karaca, kulakta ani başlayan işitme kaybı veya çınlama şikayeti oluştuğunda acilen tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, altında yatan nedenleri şöyle sıraladı: "Hastaların öyküsünde genellikle yakın zamanda geçirilmiş bir üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü mevcut oluyor. Yakın zamanda geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonları, menenjit, kabakulak enfeksiyonu, kızamık, suçiçeği, zona hastalıkları ani işitme kaybına yol açabilir. Ayrıca bu enfeksiyonlar sonrasında kişiler tat alma ve koku duyularını da kaybedebilir. Bu nedenle bu enfeksiyonlar esnasında işitme, koku alma ve tat alma duyusunda kayıp hisseden kişilerin acil olarak bir Kulak Burun Boğaz hekimine müracaat etmeleri gerekiyor."

TANSİYONA DİKKAT

Op. Dr. Karaca, ani işitme kaybının altında yatan diğer nedenleri ise şöyle açıkladı: "Vasküler yani damarsal nedenler de işitme kaybına neden olabilir. Yüksek tansiyon, hiperlipidemi yani kolesterol ve kan yağ miktarının yüksek olması gibi hastalıklara sahip bireylerde vücudun hemen her damarında tıkanıklık oluşma riski mevcut. Kulak sinirini besleyen damarların tıkanması sonucu ani başlayan işitme kayıpları oluşabilir. Ayrıca kronik böbrek yetmezliği olan kişilerde diyaliz sonrası erken dönemde geçici ama zamanla kalıcı işitme kayıpları ortaya çıkabilir. Bunlar ani işitme kaybı sınıfına dahil olmayıp farklı yaklaşımlar gerektirir. İdiyopatik yani nedeni bilinmeyen ani işitme kaybı da sıkça görülüyor. Bu durumda doğrudan hiçbir sebep bulunamaz. Ama bu vakalarda çoğunlukla sebep yine virüsler olarak tespit edildi."

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Anahtar Kelimeler:
üst solunum yolu enfeksiyonu işitme Kulak

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