Üst üste gelen patlama sesleri sonrası mahalleli sokağa döküldü!

Olay, Hürriyet Mahallesi Hudut Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından elektriklerin kesilmesi üzerine panik yaşayan sokak sakinleri kendilerini dışarı attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst üste yaşanan patlamalar nedeniyle yanan elektrik kablolarını söndürmekte zorluk yaşadı. Yangın, patlamaların sona ermesinin ardından söndürülebildi.
Sokak sakinlerinden Muhammet Kalaycı, "Burada trafo patladı. Bütün vatandaşlar mağdur oldu. İtfaiye geldi, söndürmeye çalıştı. İtfaiye gelmeden önce bayağı bir parladı. Elektrikler kesildi, elektriksiz kaldık" dedi. (DHA)
Kalabalıktan gelen slogana böyle yanıt verdi! Mitingde ilginç diyalog
Bu oteller bildiğinizden çok farklı
Sosyal medyaya damga vuran doktorlar!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Dikkat: Bu kez bilim insanları söylüyor!
Athena Gökhan'dan Bakan Soylu’nun sözlerine tepki
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
İleri yaşta anne olmak isteyenler dikkat!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Okuyucu Yorumları 0 yorum