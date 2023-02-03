Üst zıt anlamlısı nedir? Üst kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe kelimelerden biri olan üst kelimesi, üste sözcüğünden türeyen bir kelimedir. Eski Türkçede "üste çıkmak, artmak" anlamında kullanılan "üste-" fiilinden evrilmiştir. Uzun yıllardan beri dilimizde kullanılan bu sözcük hayatın hemen her alanında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre üst kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Üst kelimesinin anlamlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı

Bir şeyin görülen yanı

Bir şeyin dış yüzü

Giyecek

Birine göre yüksek aşamada olan kimse

Vücut

Artan, geriye kalan bölüm

Birkaç şeyden birbirine göre yukarıda olan

Öte, arka

Sınıflamalarda temel olarak alınan bir tipe göre ileri derecede olan

Üst kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde bütün kelimelerin zıt anlamlısı bulunmaz. Bazı kelimelerin zıt anlamlısı vardır fakat zıt anlam, o kelimenin olumsuzu değildir. Türkçede zıt anlamı bulunan kelimelerden biri de üst kelimesidir. Üst kelimesi günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığımız ve genel olarak bir şeyin yukarıda olan yüzünü, yanını belirtirken kullanılan kelimedir. Üst ile zıt anlam oluşturan kelimesi ise cümle içinde tam tersini ifade eder. Üstün zıt anlamlısı olan kelime:

Alt

Üst zıt anlamlısı olan kelime üstün "bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı" anlamı doğrultusunda zıtlık oluşturur. Yani alt kelimesi üstün zıt anlamlısı olarak kullanılacaksa "bir şeyin yere bakan yanı" anlamında kullanılmalıdır.

Üstün zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Üst kelimesini zıt anlamı olan sözcük alt sözcüğüdür. Bir şeyin yukarı tarafını ifade eden üst kelimesinin tam karşıtı olan alt, bir şeyin aşağıda olan kısmını ifade eder. Bir nesnenin yere, zemine gelen tarafı olarak kullanılan alt sözcüğü, üst sözcüğü ile zıt anlamlıdır. Zıt anlamlı kelimeler konusunun daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için kelimelerin cümleler ile örneklendirilmesi gerekir. Üst kelimesinin zıt anlamı olan kelimeyle örnek cümleler: