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Üst zıt anlamlısı nedir? Üst kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

24.01.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime bakımından oldukça zengin olması kelimelerin eş, zıt ve çok anlamlı olarak kullanılmasına olanak sağlar. Bu durumlar arasında olan ve sıklıkla karıştırılan konulardan birisi de zıt anlamlı kelimelerdir. Zıt anlamlı kelimeler birbirleri ile tam tersi anlamı ifade eden karşıt anlamlı kelimelere denir. Bunun yanı sıra eş görevde ve aynı bağlamlarda kullanılmak zorundadırlar. Peki, üst kelimesinin zıt anlamı nedir?

Üst zıt anlamlısı nedir? Üst kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe kelimelerden biri olan üst kelimesi, üste sözcüğünden türeyen bir kelimedir. Eski Türkçede "üste çıkmak, artmak" anlamında kullanılan "üste-" fiilinden evrilmiştir. Uzun yıllardan beri dilimizde kullanılan bu sözcük hayatın hemen her alanında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre üst kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Üst kelimesinin anlamlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı
  • Bir şeyin görülen yanı
  • Bir şeyin dış yüzü
  • Giyecek
  • Birine göre yüksek aşamada olan kimse
  • Vücut
  • Artan, geriye kalan bölüm
  • Birkaç şeyden birbirine göre yukarıda olan
  • Öte, arka
  • Sınıflamalarda temel olarak alınan bir tipe göre ileri derecede olan
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Üst kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde bütün kelimelerin zıt anlamlısı bulunmaz. Bazı kelimelerin zıt anlamlısı vardır fakat zıt anlam, o kelimenin olumsuzu değildir. Türkçede zıt anlamı bulunan kelimelerden biri de üst kelimesidir. Üst kelimesi günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığımız ve genel olarak bir şeyin yukarıda olan yüzünü, yanını belirtirken kullanılan kelimedir. Üst ile zıt anlam oluşturan kelimesi ise cümle içinde tam tersini ifade eder. Üstün zıt anlamlısı olan kelime:

  • Alt

Üst zıt anlamlısı olan kelime üstün "bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı" anlamı doğrultusunda zıtlık oluşturur. Yani alt kelimesi üstün zıt anlamlısı olarak kullanılacaksa "bir şeyin yere bakan yanı" anlamında kullanılmalıdır.

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Üstün zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Üst kelimesini zıt anlamı olan sözcük alt sözcüğüdür. Bir şeyin yukarı tarafını ifade eden üst kelimesinin tam karşıtı olan alt, bir şeyin aşağıda olan kısmını ifade eder. Bir nesnenin yere, zemine gelen tarafı olarak kullanılan alt sözcüğü, üst sözcüğü ile zıt anlamlıdır. Zıt anlamlı kelimeler konusunun daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için kelimelerin cümleler ile örneklendirilmesi gerekir. Üst kelimesinin zıt anlamı olan kelimeyle örnek cümleler:

  • Topuyla oynarken top birden masanın altına gidince ağlamaya başladı.
  • Kitaplığın en alt rafında bulunan o kitabı arıyordum tam olarak.
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