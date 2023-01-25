Önce zıt anlamlısı nedir? Önce kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede farklı eklerle çekimlenebilen ya da yalın hâli ile kullanılan sayısız sözcük vardır. Bunlardan biri de zarf yani belirteç sözcüğü olan önce kelimesidir. Önce sözcüğünün zıt anlamlısı da zarf olarak kullanılır. Bu durum yani zıt anlamlı olan kelimelerin aynı görevde kullanılması, zıt anlamlılığın bir kuralıdır. Dolayısıyla önce sözcüğünün zıt anlamlısının ne olduğu ve cümle içerisinde nasıl kullanılabildiği net bir şekilde açıklanmalıdır. Böylelikle günlük konuşmalarda da sıklıkla kullanılan öncenin zıt anlamlısı da açıklandığı zaman bu iki sözcüğün anlamı da daha kolay bir şekilde öğrenilebilir.

Önce kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

İlk olarak önce sözcüğünün temel anlamına değinmekte fayda vardır. TDK tarafından temel anlamı açıklanan bu sözcük "başlangıçta ve ilk olarak" anlamında kullanılır. Dolayısıyla da öncenin zıt anlamlısı olan kelime tam olarak bu anlamın karşıtı olması gerekir. Bu bağlamda önce zıt anlamlısı "sonra" kelimesidir. Nitekim sonra sözcüğünün temel anlamına bakıldığı zaman bu iki kelimenin karşıt anlamlarda kullanıldığı net bir şekilde anlaşılabilir. Bu kapsamda önce kelimesinin zıt anlamı olan sonra kelimesi "daha ileri bir zamanda, müteakiben" anlamıyla öncenin zıt anlamlısıdır.

Öncenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Genelde zarf olarak kullanılan sonra sözcüğünün bazı cümlelerde isim görevinde yer aldığı da görülebilir. Ancak sonra kelimesi öncenin zıt anlamlısı olarak kullanılacaksa mutlaka zarf görevinde kullanılmalıdır. Çünkü isim görevindeki sonra kelimesiyle zarf görevindeki sonra kelimesinin anlamları farklıdır. Önce kelimesinin zıt anlamı olan sonra kelimesi cümle içinde bu bağlamda kullanılacaksa zarf görevinde olmalıdır. Bu bağlamda önce zıt anlamlısı olan sonra sözcüğünü içeren cümle örneklerinin sunulması yerinde olacaktır. Öncenin zıt anlamlısı ile örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir: