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Önce zıt anlamlısı nedir? Önce kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

19.01.2023 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe sözcük çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir dildir. Dolayısıyla pek çok Türkçe sözcüğün eş anlamlısı ve zıt anlamlısı olabilir. Ayrıca çoğu kelimede de çok anlamlılık durumu vardır. Zıt anlamlısı öğrenildiği zaman önce sözcüğünün temel anlamı da daha iyi bir şekilde kavranabilir. Eş ve zıt anlamlı kelimeler ifadeleri güçlendirir ve anlatımı daha akıcı bir hâle getirebilir. Peki, önce kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Önce zıt anlamlısı nedir? Önce kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede farklı eklerle çekimlenebilen ya da yalın hâli ile kullanılan sayısız sözcük vardır. Bunlardan biri de zarf yani belirteç sözcüğü olan önce kelimesidir. Önce sözcüğünün zıt anlamlısı da zarf olarak kullanılır. Bu durum yani zıt anlamlı olan kelimelerin aynı görevde kullanılması, zıt anlamlılığın bir kuralıdır. Dolayısıyla önce sözcüğünün zıt anlamlısının ne olduğu ve cümle içerisinde nasıl kullanılabildiği net bir şekilde açıklanmalıdır. Böylelikle günlük konuşmalarda da sıklıkla kullanılan öncenin zıt anlamlısı da açıklandığı zaman bu iki sözcüğün anlamı da daha kolay bir şekilde öğrenilebilir.

İnce zıt anlamlısı nedir? İnce zıt anlamlısı nedir?

Önce kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

İlk olarak önce sözcüğünün temel anlamına değinmekte fayda vardır. TDK tarafından temel anlamı açıklanan bu sözcük "başlangıçta ve ilk olarak" anlamında kullanılır. Dolayısıyla da öncenin zıt anlamlısı olan kelime tam olarak bu anlamın karşıtı olması gerekir. Bu bağlamda önce zıt anlamlısı "sonra" kelimesidir. Nitekim sonra sözcüğünün temel anlamına bakıldığı zaman bu iki kelimenin karşıt anlamlarda kullanıldığı net bir şekilde anlaşılabilir. Bu kapsamda önce kelimesinin zıt anlamı olan sonra kelimesi "daha ileri bir zamanda, müteakiben" anlamıyla öncenin zıt anlamlısıdır.

Dış zıt anlamlısı nedir? Dış zıt anlamlısı nedir?

Öncenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Genelde zarf olarak kullanılan sonra sözcüğünün bazı cümlelerde isim görevinde yer aldığı da görülebilir. Ancak sonra kelimesi öncenin zıt anlamlısı olarak kullanılacaksa mutlaka zarf görevinde kullanılmalıdır. Çünkü isim görevindeki sonra kelimesiyle zarf görevindeki sonra kelimesinin anlamları farklıdır. Önce kelimesinin zıt anlamı olan sonra kelimesi cümle içinde bu bağlamda kullanılacaksa zarf görevinde olmalıdır. Bu bağlamda önce zıt anlamlısı olan sonra sözcüğünü içeren cümle örneklerinin sunulması yerinde olacaktır. Öncenin zıt anlamlısı ile örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir:

  • Okuldan sonra sınıf arkadaşlarımızla birlikte sinemaya gidebiliriz.
  • Saat 21.00'den sonra uykuya dalabilmek için meditasyon yapıyor.
  • Önceleri parasız eğitim verirken sonra baya büyük bir meblağda eğitim vermeye başladı.
  • Önce hep birlikte basın suçunu inceleyelim sonra bir çözüm buluruz.
Çok zıt anlamlısı nedir? Çok zıt anlamlısı nedir?

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