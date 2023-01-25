Kapalı zıt anlamlısı nedir? Kapalı kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcükler günlük yaşamda aynı cümle içinde ya da farklı cümlelerde kullanılabilen sözcüklerdir. Birbiri ile zıt bir anlam ilişkisi bulunan sözcükler zıt anlamlı sözcüklerdir. Örneğin bir konuşmada bir konu hakkında pozitif bir tutum ifade etmek için "iyi" kelimesi kullanılabilirken aynı konuda negatif bir tutum ifade etmek için "kötü" kelimesi kullanılabilir. Kapalı sözcüğü de açık olmayan, açılmamış gibi anlamları bulunan bir sözcüktür. Kapalının zıt anlamlısı bu anlamın tam tersini ifade eden sözcüktür.

Kapalı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Kapalı kelimesi bir şeyin, bir yerin, bir olayın veya bir durumun mevcut olmadığını, erişilemez olduğunu, ara verildiğini veya durdurulduğunu belirtir. Kapalı zıt anlamlısı olan kelime de bu anlamın tam karşıtı olan kelimedir. Kapalının zıt anlamlısı kelime:

Açık

Açık sözcük anlamı olarak bir şeyin, bir yerin, bir olayın veya bir durumun mevcut olduğunu, erişilebildiğini, devam ettiğini veya başladığını belirtir. Birbiri ile karşıt anlam ilişkisi bulunan kapalı ve açık zıt anlamlıdır. Kapalı kelimesinin zıt anlamı olan açık sözcüğü cümle içinde farklı şekillerde kullanılabildiği gibi kapalı kelimesiyle de birlikte kullanılabilir.

Kapalının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcükler aynı cümle içinde geçebilir ya da farklı cümlelerde ayrı olarak kullanılabilir. Örnek cümlelerde kapalı ve açık kelimelerinin kullanımı daha iyi anlaşılabilir. Kapalının zıt anlamlısı ile örnek cümleler: