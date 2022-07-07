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Usta aktör James Caan hayatını kaybetti! Baba (The Godfather) filminde Sonny Corleone rolünü canlandırmıştı

07.07.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"The Godfather" (Baba) filimindeki Sonny Corleone rolüyle hafızalara kazınan ünlü aktör James Caan, 82 yaşında hayatını kaybetti. Caan'ın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Usta aktör James Caan hayatını kaybetti! Baba (The Godfather) filminde Sonny Corleone rolünü canlandırmıştı

The Godfather, Elf ve Misery filmleriyle tanınan aktör James Caan hayatını kaybetti.

Amerikalı aktör, 1970'ler boyunca Hollywood'un aranan isimleri arasında başı çekiyordu.

Caan, 2000'li yıllara kadar aktörlük yapmaya devam ederken kariyerinde Oscar, Emmy ve dört Altın Küre Ödülü'ne değer görüldü.

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JAMES CAAN KİMDİR?

Ünlü aktör, 1940 yılında kasaplık yapan bir babanın oğlu olarak Bronx, New York'ta doğdu.

Caan, başlangıçta bir futbolcu olarak kariyer yapmayı hedefledi, ancak New York eyaletindeki Hofstra Üniversitesi'nde okuduktan sonra oyunculukla ilgilenmeye başladı.

Caan, 1967'de "El Dorado"da John Wayne ile birlikte oynadı. İlk olumlu eleştirilerini 1969'da engelli bir futbolcuyu canlandırdığı, Francis Ford Coppola'nın yönettiği "The Rain People" ile aldı.

Ünlü aktör, Coppola'nın The Godfather'ıyla büyük bir atılım gerçekleştirdi. Caan başlangıçta Michael Corleone rolü için seçmelere katıldı ancak rolü Al Pacino'ya kaptırdı ve Michael Corleone'nin ağabeyi Sonny karakterini canlandırdı. Caan, bu rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazandı.

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