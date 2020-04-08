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Usta oyuncu Beyti Engin kalp krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 16:58 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Beyti Engin kalp krizi geçirdi. Taburcu olan Engin, iyi olduğunu söyledi.

Usta oyuncu Beyti Engin kalp krizi geçirdi

Oyuncu Beyti Engin kalp krizi geçirdi. Taburcu olan Engin, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Instagram’dan bir açıklama yapan Engin, “Bir kalp krizi ve üç stent ile kaldığımız yerden devam. Arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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BEYTİ ENGİN KİMDİR?

Tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Beyti Engin, 18 Eylül 1981’de Çanakkale’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edirne’de tamamladı. Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro kursunda eğitim alırken Edirne Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. 1999’da İstanbul’a taşındı ve Dialog’dan bir yıl oyunculuk eğitimi aldı. 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun oldu. 2000 yılından bu yana seslendirme yapan Engin, 2014 yılında Ulan İstanbul dizisinde Hayati karakterini canlandırdı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Adsız karakterini canlandırdı. Şubat, Avrupa Yakası, Geniş Aile, Deli Saraylı, Keşanlı Ali Destanı, Beni Böyle Sev, Kayıp gibi pek çok dizide ve Şeytan Tüyü, Küçük Esnaf, 8 Saniye, Neden Tarkovski Olamıyorum, Eyyvah Eyvah 3, Osmanlı Cumhuriyeti, Alemde Bir Gece, Çetin Ceviz 2 gibi sinema filmlerinde rol aldı. 2014’te senarist Hale Aksu ile evlendi.

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