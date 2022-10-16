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Usta oyuncu Demiray Erül hayatını kaybetti! Çiçek Taksi, Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar, Kurtlar Vadisi dizilerinde rol almıştı

16.10.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar, Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Kurtlar Vadisi ve Çiçek Taksi dizilerinde rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül hayatını kaybetti. 84 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları duyurdu.

Usta oyuncu Demiray Erül hayatını kaybetti! Çiçek Taksi, Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar, Kurtlar Vadisi dizilerinde rol almıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Erül'ün cenazesi yarın (17 Ekim) Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Bodrum Ortakent Mezarlığı'na defnedilecek.

Demiray Erül

DEMİRAY ERÜL KİMDİR?

İzmir'de 18 Mayıs 1938'de dünyaya gelen Demiray Erül, sanat yaşamına Şehir Tiyatroları'nda başladı ve uzun süre bu kurumda çeşitli oyunlarda rol aldı.
Demiray-Erül
Dans konusunda yetenekli olan Erül, tiyatro dışında sinema ve dizi filmlerde de oynadı ve aynı zamanda seslendirme yaptı.

Demiray-Erül

Demiray Erül, Şehir Tiyatroları'nda "Bir Kavuk Devrildi", "Othello", "Utanç Duvarı", "Hapşırıklı Kral", "Kelebek Okulu", "Kara Kız", "Köşebaşı", "Kayıp Mektup", "Babanın Gorilleri", "Açgözlüler", "Gelin ile Kaynana", "İkili Oyun", "Haftabaşı", "Utanmazın Defteri", "Bir Kızılderili Efsanesi", "Çil Horoz", "Susuz Yaz", "Hırçın Kız", "Antonius ve Kleopatra", "Gazete-Gazete", "Karaların Memetleri", "Ahududu", "Bir Ata Krallığım", "Buzlar Çözülmeden", "Lüküs Hayat", "Büyük İkramiye", "Yıldızcı Kral İle Akıllı Soytarı" ve "Deli Eder İnsanı Bu Dünya" oyunlarında rol aldı.

En son "Doktorlar" dizisinde Nihat Altındağ karakterini oynayan Erül, "Arka Sokaklar", "Köprü", "Cennet Mahallesi", "Kurtlar Vadisi", "Patron Kim", "Tatlı Hayat", "Çiçek Taksi", "İki Arkadaş", "Böyle mi Olacaktı", "Köşe Kapmaca", "İz Peşinde", "Milyarder" ve "Tarzan Rıfkı"da oyunculuk yaptı. (AA)

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