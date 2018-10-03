Usta oyuncu Güven Hokna'dan Talat Bulut'a destek

'Ferhunde Hanım' ve 'Yaparak Dökümü' gibi dizilerle adından söz ettiren usta oyuncu Güven Hokna, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunuculuğunu yaptığı 2. Sayfa'ya konuk oldu. Yasak Elma setinde yaşanan taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut hakkında konuşan oyuncu, "Kendisini çok iyi tanırım bu kadar aç bir pozisyonda olduğunu zannetmiyorum" dedi.

"TALAT'IN BU KADAR AÇ BİR POZİSYONDA OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM"

Talat Bulut'un Yasak Elma setinde kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği yönündeki iddialarla gündeme geldi. Bulut'un taciz haberleri hakkında konuşan Güven Hokna, şunları söyledi: "Talat çok efendi, beyefendi birisi. 'Gördüğünün yarısına duyduğunun hiçbirine inanma demişler' kimseyi kesinlikle savunmuyorum. Ben böyle bir olay yaşamadım. Talat'ın bu kadar aç bir pozisyonda olduğunu zannetmiyorum. Diyelim ki erkek içi geçti peki niye kadın niye set koymadı."

"ŞEVVAL'İ SEVERİM AMA DAHA OLGUN DEĞİL"

Şevval Sam ve Sevda Erginci'nin Talat Bulut'a tepki göstermesini yanlış bulduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Böyle bir şey olmuşsa yapım neden devam ettiriyor. Şevval'i çok severim ama 'maalesef' demesi ayrı bir şey. Görmediğin bir şey için böyle tavır koyamazsın siz hiç mi hata yapmadınız hayatta. Her şeyin bir üslubu vardı usulü vardır. Daha olgun değiller, çok gençler ya da taciz olayı hakkında çok bildikleri şey var açık etmiyorlar. Ben Talat Bulut'a yakıştıramadığım için inanasım gelmiyor." dedi.

