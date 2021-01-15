Usta şefin elinden! Dumanı üstünde kıyır kıyır anne poğaçası tarifi

Klasik ama eskimeyen tariflerden olan peynirli poğaça, hemen hemen herkesin damak tadına hitap eden bir lezzet. İster sabah kahvaltısına, ister beş çayına, ister miniklerin beslenme çantasında kendisine her zaman yer bulmuştur. Mayasız bir şekilde hazırladığımız peynirli poğaça tarifi, bu zamana kadar yediğiniz en yumuşak poğaça olabilir! İşte anne eli değmiş peynirli poğaça tarifi ve yapılışı...

ANNE POĞAÇASI MALZEMELERİ

3 su bardağı un

250 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı karbonat

200 gram lor peyniri

Maydanoz

Tuz

ANNE POĞAÇASI YAPILIŞI

İlk olarak unu eliyoruz. İçerisine yumurta, yoğurt, tuz, karbonat, yağ ekliyoruz. Biraz gevşek bir hamur elde edeceğiz. 10 dakika kadar bekletiyoruz.

Harcı için maydanozun içerisine peyniri döküyoruz peyniriniz yağsız ise tuz, karabiber, zeytinyağı, tereyağı ekleyebilirsiniz.

Dinlenen hamuru soğuk bir tezgahın üzerine alıp yoğuruyoruz. Yuvarlak bir kalıp ile hamurdan bir parça alıyoruz. İçerisine peynir harcından yerleştirip kenarlarını güzelce kapatıyoruz. Bu ölçüden yaklaşık 30 adet poğaça çıkartabilirsiniz.

Pişirmeden önce üzerilerine yumurta sarısı sürüyoruz ve susam serpiyoruz. 175 dereceye önceden ısıtılmış fırında 25 dakika kadar pişiriyoruz. Biraz soğuduktan sonra yiyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

ANNE POĞAÇASI PÜF NOKTALARI

Unun miktarı yumurtanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre ya da yoğurdun sulu olup olmamasına göre değişebilir. Gevşek bir hamur olacağı için miktarını buna göre ayarlayabilirsiniz.

Dolaptan çıkan ürünlerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.



