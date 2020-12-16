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Usta şeflerden enfes öneri: Tavuklu kereviz salatası

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 16.12.2020 09:16 | Son Güncelleme:
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Usta şeflerden enfes öneri: Tavuklu kereviz salatası

Davet sofralarının olmazsa olmazı soğuk mezeler, özellikle yoğurtlu olunca tadından yenmez. Yoğurtlu kereviz salatası hem doyurucu hem de son derece lezzetli ara soğukların başında geliyor. Yapılışı ise oldukça pratik.

Kış güzeli kerevizden enfes bir soğuk meze yaptık. İçine tavuk girince de adeta ana yemek gibi doyurucu oldu doğrusu... Sofralarınızda fark yaratmak istiyorsanız mutlaka yoğurtlu tavuklu kereviz salatası tarifini denemelisiniz. İşte detaylar...

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü
1 adet orta boy kereviz
Yarım su bardağı ceviz içi
1,5 su bardağı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı mayonez
1 diş sarımsak
1 tutam maydanoz
1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

İlk olarak bir adet haşlanmış tavuk göğsünü elinizle güzelce didikleyin.
Ardından bir adet orta boy kerevizin kabuğunu soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz kerevizin üzerine 1.5 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı mayonez ve 1 çay kaşığı tuz ve rendelenmiş sarımsağı da ekleyerek güzelce karıştırın.
Daha sonra önceden hazırladığınız tavuk etini kerevizli karışıma ilave edin.
Son olarak ince ince doğranmış 1 tutam maydanoz ve yarım su bardağı ceviz içini de ekleyip, mezenizi servis edebilirsiniz.

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