Usta şeflerden enfes öneri: Tavuklu kereviz salatası

Kış güzeli kerevizden enfes bir soğuk meze yaptık. İçine tavuk girince de adeta ana yemek gibi doyurucu oldu doğrusu... Sofralarınızda fark yaratmak istiyorsanız mutlaka yoğurtlu tavuklu kereviz salatası tarifini denemelisiniz. İşte detaylar...

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

1 adet orta boy kereviz

Yarım su bardağı ceviz içi

1,5 su bardağı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

İlk olarak bir adet haşlanmış tavuk göğsünü elinizle güzelce didikleyin.

Ardından bir adet orta boy kerevizin kabuğunu soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz kerevizin üzerine 1.5 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı mayonez ve 1 çay kaşığı tuz ve rendelenmiş sarımsağı da ekleyerek güzelce karıştırın.

Daha sonra önceden hazırladığınız tavuk etini kerevizli karışıma ilave edin.

Son olarak ince ince doğranmış 1 tutam maydanoz ve yarım su bardağı ceviz içini de ekleyip, mezenizi servis edebilirsiniz.



