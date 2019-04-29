Mynet Trend

Ustalık Eserleri Mozaiklerle Dolu Bir Müze: Gaziantep Zeugma Müzesi

yolcu360 yolcu360
SEYAHAT  | 29.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

Binlerce yıl önce tek tek yapılan ustalık eserleri mozaiklerle çevrili Zeugma Müzesi mutlaka ziyaret edilmesi gereken ülkemizin önemli değerlerinden. Müzeyi sizler için gezen Instagram’ın fenomen seyyahı Gezgininayakizleri hesabının yazarı Cüneyt Durhan bu yazısında paylaşıyor… Keyifli okumalar!

Ustalık Eserleri Mozaiklerle Dolu Bir Müze: Gaziantep Zeugma Müzesi
GİDİŞ
İstanbul
2019-05-06 19:00:00
Gaziantep
2019-05-07 00:45:00
DÖNÜŞ
Gaziantep
2019-05-13 03:05:00
İstanbul
2019-05-13 05:00:00
388.99 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-05-06 15:55:00
Gaziantep
2019-05-06 17:35:00
DÖNÜŞ
Gaziantep
2019-05-13 18:00:00
İstanbul
2019-05-13 23:35:00
429.08 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-05-06 19:00:00
Gaziantep
2019-05-07 00:45:00
DÖNÜŞ
Gaziantep
2019-05-13 06:10:00
İstanbul
2019-05-13 09:40:00
602.94 TL
SATIN AL

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi ülkemizin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alır. Dönemin yaşamını gerçeğe en yakın şekilde yansıtan, özel sergileme tekniği kullanarak sergilenen Zeugma Mozaik Müzesi ülkemiz içinde gurur kaynağıdır. Müze aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci Zeugma müzesi olma özelliğini taşımaktadır. yolcu360 ile Gaziantep araç kiralama yaparak müzeyi ziyaret edebilirsiniz.

2010 yılında açılan Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Arkeoloji müzesi açılana kadar dünyanın en büyük müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Burada bulunan eserler Fırat nehri kenarında bulunan Zeugma Antik Kentinden çıkarılmıştır. Zeugma dönemin en büyük şehirlerinden birisi olmuş. M.Ö. 300’de Büyük İskender tarafından “Selevkia Euphrates” ismiyle kurulmuş. Kommagene Krallığının en önemli şehirlerinden biri olan kent, daha sonra Roma İmparatorluğuna bağlanmış. Bu sırada kentin ismi Köprü başı anlamına gelen Zeugma ismini almış. Burada yaklaşık 80.000 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Kentin son zamanlarını büyük ihtişam ve zenginlik içinde yaşasa da daha sonraları Sasani Kralı 1. Şapur tarafından yakılıp yıkılmış.

2

1987 yılında başlayan kazılarda geçen 13 sene gibi bir zaman zarfında çok büyük eserlere ulaşılmıştır. Bunlardan birisi de ikiz Poseidon ve Euphrates villalarıdır. Burada ki kazılarda yüzlerce tarihi eser çıkmıştır. Müzede sergilenen önemli eserlerden birisi de Athena tapınağının bir parçası olan Athena heykelidir. Athena, Atina şehrinin baş koruyucusu ve tanrıçası olarak bilinir. Müzede sergilenen en önemli eserler arasında Savaş Tanrısı Mars Heykeli ve Dionysos’un Düğünü Mozaiğide sergilenmektedir. Zeugma Mozaik müzesinin şüphesiz en özel eserleri Çingene kızı olarak bilinen Mainad mozaiğidir. Bu muhteşem eser siyah bir oda da yalnız başına sergilenmekte. Odaya girdiğiniz andan itibaren mozaiğin farklı bakışını hissetmemek mümkün değil. Çingene kızı mozaiğini Zeugma’nın Mona Lisa’sı olarak adlandırabiliriz.

Zeugma Dünyanın En Büyük Mozaik Müzesi

Zeugma Mozaik Müzesi, 3 binadan oluşmaktadır, ana binada Zeugma kazılarında çıkan kazılar, diğer iki binada Genç Antik Dönem kazılarından çıkarılan eserler sergilenmekte. Müzeyi müze kartınızla ücretsiz, ya da 15 TL ücret ödeyerek ziyaret edebilirsiniz. Müzeyi haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz. Sanat, tarih ya da arkeolojiyle ilgilenen meraklılara mutlaka önereceğim bir müzedir.

3

Keşfetmeniz dileğiyle..

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bu kayanın hikayesi duyanları ağlatıyor!Bu kayanın hikayesi duyanları ağlatıyor!
Kapadokya'ya bir de böyle bakınKapadokya'ya bir de böyle bakın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gaziantep mozaik müzesi Zeugma Müzesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Paylaştığı cinsel organlı video büyük tepki çekti! Flaş açıklama

Paylaştığı cinsel organlı video büyük tepki çekti! Flaş açıklama

Beşiktaş maçına damga vurdu! Büyük ilgi...

Beşiktaş maçına damga vurdu! Büyük ilgi...

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Komşusuna gitti, eve döndüğü zaman hayatının şoku yaşadı!

Komşusuna gitti, eve döndüğü zaman hayatının şoku yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun’da sıradışı bir yer: Gelin Kayası

Bu kayanın hikayesi duyanları ağlatıyor!

Dünyanın fotoğraf platosu Kapadokya

Kapadokya'ya bir de böyle bakın

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya: Yaratıcı turizm dünyada yükselen bir trend

Yükselen trend: Yaratıcı turizm

Antalya'daki festivalden renkli görüntüler

Halk festivalinden renkli görüntüler

Bu yerlere gitmek cesaret ister!

Bu yerlere gitmek cesaret ister!

Müjde geldi! Türkiye'ye akın başlıyor

Müjde geldi! Türkiye'ye akın başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.