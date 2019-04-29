Ustalık Eserleri Mozaiklerle Dolu Bir Müze: Gaziantep Zeugma Müzesi

Kapadokya'ya bir de böyle bakın

Kapadokya'ya bir de böyle bakın

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2010 yılında açılan Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Arkeoloji müzesi açılana kadar dünyanın en büyük müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Burada bulunan eserler Fırat nehri kenarında bulunan Zeugma Antik Kentinden çıkarılmıştır. Zeugma dönemin en büyük şehirlerinden birisi olmuş. M.Ö. 300’de Büyük İskender tarafından “Selevkia Euphrates” ismiyle kurulmuş. Kommagene Krallığının en önemli şehirlerinden biri olan kent, daha sonra Roma İmparatorluğuna bağlanmış. Bu sırada kentin ismi Köprü başı anlamına gelen Zeugma ismini almış. Burada yaklaşık 80.000 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Kentin son zamanlarını büyük ihtişam ve zenginlik içinde yaşasa da daha sonraları Sasani Kralı 1. Şapur tarafından yakılıp yıkılmış.

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi ülkemizin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alır. Dönemin yaşamını gerçeğe en yakın şekilde yansıtan, özel sergileme tekniği kullanarak sergilenen Zeugma Mozaik Müzesi ülkemiz içinde gurur kaynağıdır. Müze aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci Zeugma müzesi olma özelliğini taşımaktadır. yolcu360 ile Gaziantep araç kiralama yaparak müzeyi ziyaret edebilirsiniz.

1987 yılında başlayan kazılarda geçen 13 sene gibi bir zaman zarfında çok büyük eserlere ulaşılmıştır. Bunlardan birisi de ikiz Poseidon ve Euphrates villalarıdır. Burada ki kazılarda yüzlerce tarihi eser çıkmıştır. Müzede sergilenen önemli eserlerden birisi de Athena tapınağının bir parçası olan Athena heykelidir. Athena, Atina şehrinin baş koruyucusu ve tanrıçası olarak bilinir. Müzede sergilenen en önemli eserler arasında Savaş Tanrısı Mars Heykeli ve Dionysos’un Düğünü Mozaiğide sergilenmektedir. Zeugma Mozaik müzesinin şüphesiz en özel eserleri Çingene kızı olarak bilinen Mainad mozaiğidir. Bu muhteşem eser siyah bir oda da yalnız başına sergilenmekte. Odaya girdiğiniz andan itibaren mozaiğin farklı bakışını hissetmemek mümkün değil. Çingene kızı mozaiğini Zeugma’nın Mona Lisa’sı olarak adlandırabiliriz.

Zeugma Dünyanın En Büyük Mozaik Müzesi

Zeugma Mozaik Müzesi, 3 binadan oluşmaktadır, ana binada Zeugma kazılarında çıkan kazılar, diğer iki binada Genç Antik Dönem kazılarından çıkarılan eserler sergilenmekte. Müzeyi müze kartınızla ücretsiz, ya da 15 TL ücret ödeyerek ziyaret edebilirsiniz. Müzeyi haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz. Sanat, tarih ya da arkeolojiyle ilgilenen meraklılara mutlaka önereceğim bir müzedir.

Keşfetmeniz dileğiyle..

