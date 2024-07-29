Üstsüz halde herkesin gözü önünde süs havuzuna girdi! Turist kadının yaptıklarını görenler küplere bindi: "Siz de gelmez misiniz?"

Gece vakti üzerinde iç çamaşırından başka bir giysi olmayan kadının ulu orta yaptıklarını görenler anlam veremedi. Sosyal medyada kullanıcılar "Utanmak yeniden moda olmalı" diye yorum yaptı.
Turist kadın, Floransa'daki Piazza Santo Spirito'da bulunan çeşmede alt iç çamaşırından başka bir şey giymeden yüzmeye başladı. O anlarda kamera da kayıttaydı.
Kadın çeşmenin kenarında oturan diğer insanlara da “Suya girmeyecek misiniz?” diye sordu. Kimse kadına olumlu yanıt vermedi.
Gece gece, ulu orta üstsüz şekilde yüzen kadının görüntüleri sosyal medyada eleştiri oklarını üzerine çekti. Özellikle Floransa sakinlerinden gelen tepkilerden birinde “Utanmak yeniden moda olmalı" dendi.
Geçtiğimiz günlerde de yine Floransa'da bir kadın turist, Bacchus heykelinin üzerine tırmanmıştı. Kadının ünlü sanat eseriyle cinsel ilişkiye giriyormuşçasına hareketler yapması infial yaratmıştı.