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    4. Üstsüz halde herkesin gözü önünde süs havuzuna girdi! Turist kadının yaptıklarını görenler küplere bindi: "Siz de gelmez misiniz?"

    Üstsüz halde herkesin gözü önünde süs havuzuna girdi! Turist kadının yaptıklarını görenler küplere bindi: "Siz de gelmez misiniz?"

    29.07.2024 14:23
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    Halka açık alanda üstsüz vaziyette süs havuzuna girip çevredekileri de "Gelmeyecek misiniz?" diye suya çağıran turist kadını görenler gözlerine inanamadı. İtalya'nın Floransa kentinde yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

    Üstsüz halde herkesin gözü önünde süs havuzuna girdi! Turist kadının yaptıklarını görenler küplere bindi: "Siz de gelmez misiniz?"

    Gece vakti üzerinde iç çamaşırından başka bir giysi olmayan kadının ulu orta yaptıklarını görenler anlam veremedi. Sosyal medyada kullanıcılar "Utanmak yeniden moda olmalı" diye yorum yaptı.

    SADECE İÇ ÇAMAŞIRI VARDI! KAMERA KAYITTAYDI

    Turist kadın, Floransa'daki Piazza Santo Spirito'da bulunan çeşmede alt iç çamaşırından başka bir şey giymeden yüzmeye başladı. O anlarda kamera da kayıttaydı.

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    BAŞKALARINI DA YANINA DAVET ETTİ

    Kadın çeşmenin kenarında oturan diğer insanlara da “Suya girmeyecek misiniz?” diye sordu. Kimse kadına olumlu yanıt vermedi.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

    Gece gece, ulu orta üstsüz şekilde yüzen kadının görüntüleri sosyal medyada eleştiri oklarını üzerine çekti. Özellikle Floransa sakinlerinden gelen tepkilerden birinde “Utanmak yeniden moda olmalı" dendi.

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    FLORANSA'DA TURİSTLERİN OLAYLARI GÜNDEM OLUYOR

    Geçtiğimiz günlerde de yine Floransa'da bir kadın turist, Bacchus heykelinin üzerine tırmanmıştı. Kadının ünlü sanat eseriyle cinsel ilişkiye giriyormuşçasına hareketler yapması infial yaratmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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    Anahtar Kelimeler:
    İtalya turist
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