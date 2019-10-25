Üstsüz yemek yaptı ortalığı salladı!

Paylaştığı videolar milyonlarca kez izleniyor. Üstelik de dünyaca ünlü şefleri aratmayan bir kazancı var. Ancak bunun sebebi sadece verdiği sağlıklı ve leziz yemek tarifleri değil. Ruby Day, bikiniyle ya da sadece önlük giyerek yemek yaptığı videoları paylaşarak servet kazanıyor. YouTube'da paylaştığı videolar hem erkekler hem de kadınlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

SADIK BİR İZLEYİCİ KİTLESİ VAR

Şu anda YouTube'da 464 bin takipçisi olan Ruby'nin takipçi sayısı her geçen gün artıyor. Teksaslı kadının sadık bir izleyici kitlesi var. Öyle ki, videolarının izlenme sayısı 99 milyonu geçmiş durumda.

İlgiyle takip edilen influencer, amacının seksi videolar çekmek olmadığını, komik ve yenilikçi olmak istediğini söylüyor. Ruby, amacının insanları yemek pişirmek için motive etmek olduğunu ileri sürdü.

BOLCA KAHKAHA İÇİN BENİ İZLİYORLAR

"Takipçilerimin büyük bölümü verdiğim sağlıklı tarifler ve bolca kahkaha için videolarımı izliyor" diyen Ruby, videolarını Instagram hesabından da paylaşıyor.

PLATES ve YOGA DA YAPIYOR

Aynı zamanda pilates ve yoga yaptığı videoları da takipçileriyle paylaşan Ruby, insanları evde spor yapmak için şevklendirdiğini söylüyor.

