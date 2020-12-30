Üstü çıtır içi yumuşacık: Kadayıflı muhallebi tarifi

Şerbetli tatlılardan çok sütlü tatlıları sevenlerin kolay kadayıflı muhallebi tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Nefis kadayıflı muhallebi tarifi için orta boy kare borcam kullanabilirsiniz.

KADAYIFLI MUHALLEBİ MALZEMELER

Bir yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı bardağı toz şeker

Bir su bardağı dövülmüş ceviz

500 gram tel kadayıf

Muhallebisi için:

Bir litre süt

Yarım çay bardağı elenmiş un

İki yemek kaşığı elenmiş nişasta

Bir su bardağı toz şeker

Bir yumurta sarısı

Bir paket krema

Bir paket vanilya

KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

KADAYIFLARIN HAZIRLANMASI

Kadayıfları bir bıçak yardımıyla parçalayın.

Geniş bir teflon tencerede yarım tereyağını eritin.

Eriyen tereyağının üzerine parçaladığınız kadayıfları dökerek, karıştırın.

Karışımın üzerine şekeri ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Kahverengiye dönen kadayıfların üzerine cevizi ilave edin.

Kısa bir süre daha karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.

YUMUŞACIK MUHALLEBİ YAPILIŞI

Bir litre sütü derin bir tencereye dökün.

Tencereye toz şekeri, unu, nişastayı ve yumurta sarısını ilave edin. Soğuk haliyle biraz karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alabilirsiniz.

Muhallebi kıvamını alana kadar, aynı yönde durmadan karıştırın.

Kıvamına gelen muhallebiyi ocaktan alın ve 10 dakika dinlendirin.

10 dakika sonra muhallebinin içine 1 paket kremayı ve 1 paket vanilyayı ekleyin. Bir mikser yardımıyla pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın.

Servis etmek istediğiniz kase veya kupların tabanına, şeker ve cevizle kavrulmuş kadayıfların bir kısmını yayın.

Kadayıfların üzerine muhallebiyi dökün.

En üste ise kalan kadayıfları serpin.

Oda ısısında sıcağı geçen tatlıyı buzdolabına kaldırın.

Nefis kadayıflı muhallebi hazır.