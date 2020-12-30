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Üstü çıtır içi yumuşacık: Kadayıflı muhallebi tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 30.12.2020 11:01 | Son Güncelleme:
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Üstü çıtır içi yumuşacık: Kadayıflı muhallebi tarifi

Klasik muhallebi tarifini kadayıfla zenginleştirdik. Kadayıflı muhallebi tarifi, sevilen sütlü tatlıların başında geliyor. 7’den 70’e neredeyse her damağa uygun olan kadayıf muhallebisi kolay yapımıyla ön plana çıkıyor. Ceviz, antep fıstığı gibi kuruyemişlerle veya mevsim meyveleriyle sunabileceğiniz tatlıyı yapmak sadece yarım saatinizi alacak.

Şerbetli tatlılardan çok sütlü tatlıları sevenlerin kolay kadayıflı muhallebi tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Nefis kadayıflı muhallebi tarifi için orta boy kare borcam kullanabilirsiniz.

KADAYIFLI MUHALLEBİ MALZEMELER

  • Bir yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım su bardağı bardağı toz şeker
  • Bir su bardağı dövülmüş ceviz
  • 500 gram tel kadayıf

Muhallebisi için:

  • Bir litre süt
  • Yarım çay bardağı elenmiş un
  • İki yemek kaşığı elenmiş nişasta
  • Bir su bardağı toz şeker
  • Bir yumurta sarısı
  • Bir paket krema
  • Bir paket vanilya

KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

KADAYIFLARIN HAZIRLANMASI

Kadayıfları bir bıçak yardımıyla parçalayın.
Geniş bir teflon tencerede yarım tereyağını eritin.
Eriyen tereyağının üzerine parçaladığınız kadayıfları dökerek, karıştırın.
Karışımın üzerine şekeri ilave ederek karıştırmaya devam edin.
Kahverengiye dönen kadayıfların üzerine cevizi ilave edin.
Kısa bir süre daha karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.

YUMUŞACIK MUHALLEBİ YAPILIŞI

Bir litre sütü derin bir tencereye dökün.
Tencereye toz şekeri, unu, nişastayı ve yumurta sarısını ilave edin. Soğuk haliyle biraz karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alabilirsiniz.
Muhallebi kıvamını alana kadar, aynı yönde durmadan karıştırın.
Kıvamına gelen muhallebiyi ocaktan alın ve 10 dakika dinlendirin.
10 dakika sonra muhallebinin içine 1 paket kremayı ve 1 paket vanilyayı ekleyin. Bir mikser yardımıyla pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın.
Servis etmek istediğiniz kase veya kupların tabanına, şeker ve cevizle kavrulmuş kadayıfların bir kısmını yayın.
Kadayıfların üzerine muhallebiyi dökün.
En üste ise kalan kadayıfları serpin.
Oda ısısında sıcağı geçen tatlıyı buzdolabına kaldırın.
Nefis kadayıflı muhallebi hazır.

KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ PÜF NOKTALARI

Servis etmeden önce 4-5 saat buzdolabında dinlendirin.
Daha pratik olması için marketlerde satılan hazır kavrulmuş kadayıfları kullanabilirsiniz.
Krema yerine toz krem şanti de kullanabilirsiniz.
Kadayıfları kolay parçalamak için kullanmadan önce 2 saat kadar dondurucuda bekletebilirsiniz.
Yumurtaya karşı hassasiyetiniz varsa, muhallebinin içine yumurta sarısı eklemeden de karışımı yapabilirsiniz.

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