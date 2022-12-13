"Utanıyorum" diyerek açıkladı! Ronaldinho şok sözler... "Sevgilileriyle aynı evde farklı yataklarda birlikte oluyordu"

Brezilya ve dünya futbolunun efsanelerinden olan ve 2015 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Ronaldinho için İngiliz basınında oldukça dikkat çeken bir haber kaleme alındı.

Mynet-Dış Haberler

"UTANIYORUM..."

42 yaşındaki eski futbolcunun uzun yıllardır birlikte olduğu Priscilla'nın annesi Maria, İngiltere basınına verdiği demeçte çarpıcı ifadeler kullandı. Brezilyalı efsanenin 2016 yılından bu yana birlikte olduğu bir başka isim olan Beatriz için de konuşan Maria, Ronaldinho'nun ortak ilişkisinin ailesini utandırdığını ve kızının sadece eski oyun kurucuya olan sevgisi nedeniyle ortalıkta kaldığını söyledi.

"AŞIK OLDUĞU İÇİN KABUL ETTİ"

Ronaldinho'nun her gece iki sevgilisinin yatakları arasında geçiş yaptığı iddia edilen durumu ilk duyduğunda Priscilla'nın kendisine anlattıklarına inanmadığını söylerken, "Onlara eşit miktarda para harcar ve adil bir hediye payı verirdi, Priscilla böyle bir şeye karışacak şekilde yetiştirilmedi. Ona çok aşık olduğu için durumu kabul etti." ifadelerini kullandı.

"İKİ PARTNERİYLE DE AYNI EVDE BİRLİKTE OLUYORDU"

Ronaldinho'nun her iki sevgilisi için ayrı bir yatak odası olduğunu söyleyen Maria, "Kendisi ve Priscilla için bir yatak odası, kendisi ve Beatriz için başka bir yatak odası vardı. Asla aynı yatakta birlikte olmayacaklardı. Bir gün Priscilla'nın, ertesi gün Beatriz'in olacaktı. İkisine de her ay aynı miktarda para verirdi ve aynı hediyeleri verirdi. Bir keresinde ikisine de Rolex saat vermişti." dedi.





